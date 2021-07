Polpettine di pollo mozzarella e pistacchi | Una croccante bontà

Polpettine di pollo mozzarella e pistacchi

Che ne dite di preparare qualcosa di incredibilmente sfizioso e irresistibile tanto da creare una vera e propria dipendenza, qualcosa di veloce, super semplicissimo dalla consistenza perfetta, che vede unito alla perfezione croccantezza e morbidezza allo stesso tempo e perché no anche tanta filante bontà, ebbene ho quello che ci vuole per soddisfare le aspettative di chiunque, le Polpettine di pollo mozzarella e pistacchi, pura goduria, il mix giusto di ingredienti travolgenti tutti da gustare. Un macinato perfetto di tenerissima carne di pollo che va ad unirsi a tanta filante mozzarella tritata, reso a dir poco paradisiaco con l’aggiunta di granella di pistacchi, il tutto racchiuso in una formidabile e spessa panatura croccante, ogni morso é un piacere infinito. Non perdiamoci in chiacchiere, non serve, iniziamo subito a vedere gli ingredienti e i passaggi per realizzare questa squisitezza in pochissimo tempo.

Ingredienti per circa 30/ 35 polpettine

500 g di petto di pollo

400 g di mozzarella sgocciolata

180 g di pangrattato

100 g di parmigiano reggiano

Mezzo cucchiaino di aglio in polvere

50 g di granella di pistacchi

50 g di ricotta

Prezzemolo q.b

2 uova

Sale q.b

Pepe q.b

Per la panatura

Pangrattato q.b

Sale q.b

Pepe q.b

150 g di parmigiano reggiano

Olio di semi di girasole q.b per la cottura

Preparazione delle Polpettine

Per preparare le Polpettine di pollo mozzarella e pistacchi, é semplicissimo, versate il macinato di pollo in una capiente ciotola, trasferite il trito di pollo in una ciotola e aggiungete gli ingredienti per fare le polpette, il prezzemolo tritato, il pangrattato, il parmigiano, la ricotta, le uova, granella di pistacchi, sale e il pepe, mescolate tutto, molto accuratamente, dopodiché aggiungete la mozzarella precedentemente tritata in un mixer oppure tagliata molto finemente, mescolate ulteriormente per uniformare il composto.

macinato di pollo

Ottenuta una consistenza lavorabile, formate le vostre polpettine, sistematele in un vassoio e riponetele in frigorifero per 10 minuti, giusto il tempo di farle compattare per bene. Trascorso il tempo indicato tiratele fuori dal frigo, sbattete le uova, insaporitele con sale e pepe e preparate una scodella con pangrattato e parmigiano.

uova sbattute

Passate le polpettine prima nelle uova, poi nel pangrattato miscelato con abbondante parmigiano e poi nuovamente nelle uova e nel pangrattato, tenetele in frigo ancora fino al momento della cottura, giusto il tempo di portare l’olio di semi alla giusta temperatura, ricordatevi di usare una pentola con bordi alti, dovrà essere abbondante e le polpettine si dovranno essere completamente immerse nell’olio. A doratura scolatele e asciugate l’eccesso di olio su carta assorbente, dopodiché servite in tavola e gustatele ancora calde, ogni morso sarà un tripudio di filante croccantezza, talmente irresistibili che finiranno in un attimo.

