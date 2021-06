Deve essere davvero ottima la ricetta delle polpettine di ricotta di Luisanna Messeri, per la maestra in cucina sono le polpette di ricotta più buone del mondo. Pochi minuti di preparazione, l’impasto è davvero semplice e veloce. Più che altro attendiamo qualche minuti per cuocere il sughetto al pomodoro. Niente frittura e nemmeno olio nel sugo. In realtà Luisanna Messeri prepara queste polpette con le mani unte di olio, è questo l’unico olio che mette in questo secondo piatto. Servendo le polpette con il riso bianco diventa un piatto completo, primo e secondo, perfetto per tutta la famiglia e per ogni stagione. Sono da gustare fredde o calde, e la maestra in cucina toscana assicura che sono una vera bontà. Non perdete questa e le altre ricette di Luisanna sul suo profilo social; purtroppo lei non c’è tra i protagonisti di E’ sempre mezzogiorno.

RICETTE LUISANNA MESSERI – LE POLPETTINE DI RICOTTA COL SUGO DI POMODORO

Ingredienti: 250 g di ricotta scolata, 150 g di mollica di pane frullata, 2 uova, 60 g di formaggio grattugiato, pepe nero, sale e erbette miste fresche – 1 spicchio di aglio, acqua, olio

Preparazione: Nella ciotola versiamo la ricotta che prima abbiamo fatto ben scolare, uniamo la mollica di pane che abbiamo già frullato, 1uindi le 2 uova intere, il formaggio grattugiato, quello che preferiamo tra parmigiani, grana o anche pecorino, sale, pepe nero e le erbette aromatiche fresche che tritiamo al coltello. Amalgamiamo bene il tutto. Con le mani unte di olio formiamo le polpette o le polpettine.

Prepariamo il sughetto di pomodoro: in una padella mettiamo lo spicchio d’aglio e un bicchiere di acqua, facciamo sobbollire. Lasciamo cuocere un po’ e poi aggiungiamo le polpettine che non giriamo mai. Lasciamo così sul fuoco basso per circa 10 minuti e saranno pronte. Il consiglio di Luisanna Messeri è di servire queste polpette di ricotta con del riso bianco.