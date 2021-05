Polpettine In Agrodolce | Bombette Di Piacere Ottime Sia Calde Che Fredde

Polpettine in agrodolce ricettasprintOggi vi presentiamo dei finger food semplicemente fantastici e facilissimi da preparare. Stiamo parlando delle Polpettine in agrodolce. In pochi minuti e con poche semplici mosse realizzerete, quindi, un piatto unico da leccarsi i baffi. Si tratta di polpettine di carne di tacchino molto tenere condite con una salsa di cipolle e carote in agrodolce insaporite con l’aceto balsamico bianco.

Fin dalla prima pallina che metterete in bocca, sarete rapiti dalla delicatezza della polpetta ricoperta con una sottile crosticina nascosta dalla salsa in agrodolce che le conferisce ulteriore sfiziosità.

Questi stuzzichini sono un perfetto antipasto per un pranzo di carne che si possono servire per un pranzo in famiglia oppure per una cena tra parenti e amici.

Se li portate in tavola con un buon contorno leggero e delicato, sono perfetti anche come secondo sia per gli adulti che per i bambini. Potete gustarle sia calde che fredde. Il consiglio resta sempre lo stesso: accompagnate questi stuzzichini, sia che li serviate come finger food che come secondo, con delle fette di pane fresco.

Potrebbe piacerti anche: Uova sode ripiene di olive | Un fresco e cremoso antipasto

Potrebbe piacerti anche: Mousse al cocco | Il dessert al cucchiaio pronto in soli 10 minuti!

Dosi per: 18-20 polpettine

Realizzato in: pochi minuti

Tempo di riposo: 10 minuti. In frigo.

Tempo di cottura: una ventina di minuti circa

Strumenti una pentola con coperchio carta assorbente una ciotola un cucchiaio di legno Ingredienti per le polpettine mollica dì una fetta di pane raffermo casereccio ( oppure due fette di pancarrè) un pizzico di sale fino 250 g di macinato di tacchino (oppure di manzo) prezzemolo q.b. 1 tuorlo 3 cucchiai di parmigiano grattugiato un pizzico di pepe macinato sul momento mezzo bicchiere di latte (oppure di acqua) per il condimento in agrodolce un filo di olio 1 cucchiaio colmo di zucchero di canna una carota pepe macinato sul momento q.b. un filo di aceto balsamico bianco 1 cucchiaino di concentrato di pomodoro una cipolla rossa Polpettine in agrodolce, procedimento Mescolate il macinato con il prezzemolo sminuzzato, il tuorlo, il parmigiano grattugiato e la midolla del pane ammollato nel latte (oppure in acqua) e strizzato. Aggiustate di sale e pepe a proprio piacimento. Se necessario, incorporate del pan grattato per avere un impasto uniforme non troppo molliccio con il quale darete forma a 18-20 palline di composto che farete compattare in frigo per 10 minuti.

Polpettine in agrodolce ricettasprintPotrebbe piacerti anche: Sugo di melanzane cipolle e olive taggiasche | il condimento perfetto

Potrebbe piacerti anche: Torta Nua alla marmellata | Dolce facilissimo, soffice e goloso

Trascorso il tempo necessario, indorate le polpette in olio per qualche minuto, rivoltandole di tanto in tanto per avere un colore uniforme. Ultimata la cottura, trasferitele su carta assorbente. Aggiungete nella stessa pentola la cipolla mondata e tagliata a fettine sottili con le carote, lavate e pelate, ridotte a tocchetti piccolissimi. Se necessario, incorporate altro olio. Soffriggete il tutto con coperchio per qualche minuto e aggiungete il pepe e lo zucchero di canna. Mescolate per avere un condimento uniforme e incorporate le polpettine con il concentrato di pomodoro. Cuocete con coperchio per 15-20 minuti, mescolando spesso. Ultimata la cottura, a fiamma spenta, unite l’aceto balsamico bianco (oppure rosso).

Polpettine in agrodolce ricettasprintPer restare sempre aggiornato su news, ricette e tanto altro continua a seguirci sui nostri profili Facebook e Instagram. Se invece vuoi dare un’occhiata a tutte le nostre VIDEO RICETTE puoi visitare il nostro canale Youtube.