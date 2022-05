polpettone-di-carne-e-spinaci-farcito,-sano-e-gustoso-per-un-pranzo-all’aperto

Il polpettone di carne e spinaci farcito, è un piatto di carne e verdure al forno, sano e gustoso;

da preparare per una cena tra amici, o come piatto unico da portare al lavoro o in un pranzo all’aperto.

Un secondo appetitoso e diverso dai soliti polpettoni di carne:

un involucro di carne e spinaci, dal gusto delle famose “spinacine”, ed una farcitura filante di formaggio, mozzarella, frittata e prosciutto cotto, sapori tanto amati dai bambini.

Il sapore delicato del polpettone è reso più stuzzicante dalla farcitura e gli spinaci lo rendono ancora più morbido ed umido di quello tradizionale, da provare!

Preparare questo polpettone è molto semplice: sarà sufficiente mescolare la carne macinata con gli spinaci cotti e ben strizzati, formare un impasto sodo e farcirlo con uno strato di prosciutto cotto, una sottile frittata e del formaggio filante, tipo provola o scamorza;

una ricetta che si presta a tantissime rivisitazioni, perfetta come svuotafrigo utilizzando salumi e formaggi avanzati.

La cottura in forno formerà una croccante crosticina, mantenendo però l’interno morbido e saporito.

Polpettone di carne e spinaci farcito

Ingredienti per 6 porzioni

Impasto

500 g di macinato di manzo o misto

500 g di spinaci freschi

un uovo

50 g Parmigiano reggiano grattugiato

3 cucchiai di pangrattato

una tazzina di latte

Farcitura

100 g di formaggio a fette Edamer, Scamorza o Provola

200 g di mozzarella

100 g di prosciutto cotto

Frittata

4 uova

50 g di formaggio

una cipollina bianca

olio extravergine d’oliva

sale e pepe

Cottura

olio extravergine d’oliva

aglio

rosmarino

Preparazione

Lavateli gli spinaci freschi, e metteteli senza scolarli in una padella;

chiudete con un coperchio e fateli cuocere a fiamma bassa per 5 minuti, e strizzateli.

Nel mixer tritate gli spinaci, aggiungete la carne macinata, sale e pepe;

quindi aggiungete il parmigiano, l’uovo, il pane e latte, e mescolate l’impasto.

In una padella fare appassire la cipollina tritata;

sbattete le uova con il formaggio, sale e pepe, e versate nella padella cuocendo la frittata dalle due parti.

Stendete l’impasto del polpettone su un foglio di pellicola per alimenti: stendete il formaggio, il prosciutto, la mozzarella e la frittatina.

Chiudete il polpettone arrotolandolo ben stretto all’interno nella pellicola, e e lasciatelo compattare in frigorifero per 30 minuti.

Sistemate il Polpettone di carne e spinaci farcito, in una teglia o in uno stampo da plum-cake, irroratelo con un filo di olio, cospargetelo a piacere con aglio e rosmarino, e cuocetelo in forno già caldo a 180° per circa 45 minuti.

Sfornate e lasciatelo riposare per 5 minuti prima di tagliarlo.

ricette dal blog Caos&Cucina

Continua a leggere Piuricette.it e iscriviti al gruppo Facebook Masterchef ricette e trucchi degli chef

e metti un like alla pagina Facebook di PiuRicette.it

L’articolo Polpettone di carne e spinaci farcito, sano e gustoso per un pranzo all’aperto proviene da Più Ricette – Blog di cucina con ricette facili e veloci.