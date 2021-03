Polpettone di tonno e patate in crosta di sfoglia. Ricetta facile di Benedetta.

Ecco una di quelle ricette perfette per ogni occasione e in ogni stagione, ottime come antipasto o secondo piatto, gustose sia calde che fredde: il Polpettone di Patate e Tonno in crosta. Un piatto molto saporito e altrettanto facile da preparare, che con la sua crosta di sfoglia dorata e croccante si presenta benissimo e non sfigura di certo neanche sulle tavole della domenica!

Gli ingredienti che ci occorrono sono facilissimi da reperire e di solito già presenti nelle nostre case: patate, uova, tonno in scatola, formaggio grattugiato, pangrattato, olive e poi aromi e spezie per insaporire il nostro polpettone, che prepareremo nel più classico dei modi, cioè amalgamando tutti gli ingredienti in una ciotola. Facile e veloce come piace a me! Una volta pronto il composto, lo avvolgeremo in un rotolo di pasta sfoglia, che spennelleremo col rosso d’uovo prima di infornare. Risultato: un polpettone in crosta morbido dentro e croccante fuori, buonissimo e ricco di gusto.

Qualche piccolo consiglio: in alternativa alla pasta sfoglia, possiamo tranquillamente usare la pasta brisé o anche della pasta frolla salata. Possiamo inoltre arricchire il polpettone aggiungendo al ripieno anche capperi o sottaceti.

Il Polpettone di Patate e Tonno in crosta è perfetto anche da preparare il giorno prima di servirlo, ci basterà poi scaldarlo un po’ in forno o al microonde e riacquisterà subito la sua fragranza e il suo gusto. Ma anche freddo, a temperatura ambiente, è comunque squisito! Che ne dite di vedere insieme come prepararlo e poi provare anche voi? E se lo provate poi fatemi sapere se vi è piaciuto!

