Poluição no Rio do Sal: especialista aponta soluções para revitalização no trecho da Grande Aracaju

Um relatório apontou a concentração de poluentes, após a mortandade de peixes na região. Pescador no Rio do Sal entre Aracaju (SE) e Nossa Senhora do Socorro (SE)

Reprodução TV Sergipe

Um laudo divulgado pela Administração Estadual do Meio Ambiente (Adema) no último dia 21, concluiu que a baixa oxigenação, alta concentração de fósforo e alta concentração de colônias de coliformes fecais de esgotos domésticos causaram, no início deste mês de março, a mortandade de peixes no trecho do Rio do Sal, que fica entre Aracaju e Nossa Senhora do Socorro.

O g1 um especialista que apresentou soluções possíveis para revitalização do rio.

O doutor em engenharia química e professor da Universidade Federal de Sergipe (UFS), Jailton Marques, disse que o problema da contaminação enfrentada pelo Rio do Sal é grave, mas que tem solução.

Jailton Marques – doutor em engenharia química e professor da Universidade Federal de Sergipe (UFS)

Arquivo pessoal

“O aporte de cargas poluentes depositado no rio, decorrente da atividade humana, tem gerado essa mortandade de peixes, como a Adema comprovou. Isso envolve esgotamento sanitário, resíduos sólidos, e poluentes oriundos de viveiros de camarões. A primeira medida a ser adotada para revitalização do rio, é cessar ou reduzir a emissão de cargas poluentes no rio”, pontuou.

O professor ainda explicou como pode ser feito o processo para redução da poluição no Rio do Sal.

“Há que ser feito um levantamento dos aportes de cargas poluentes. O Plano de Saneamento da Zona Metropolitana de Aracaju dá uma ideia da carga permitida, mas isso tem que ser revisto periodicamente. É preciso tratar todos os afluentes a um nível rigoroso, que não ultrapasse a capacidade de assimilação do rio. Se isso não for feito, a situação pode piorar a cada dia”, alertou.

Peixes mortos no Rio do Sal em Sergipe

Adema

O trecho onde foi identificado o alto grau de poluição no rio, fica próximo ao mar. Segundo o professor, essa condição contribui para que os estragos não sejam maiores.

“O fato do rio ter ligação com o mar, permite um mecanismo intenso oscilatório de marés, mas ainda assim, poluentes ficam no rio, e acabam sendo depositados no fundo do rio. Quando as temperaturas estão altas, e há um volume grande chuvas, isso acaba movimentado os poluentes concentrados ali e provoca essa mortandade que a gente vem acompanhando”, explicou.

Técnicos da Adema coletaram amostras da água para análise da água do Rio do Sal em Sergipe

Adema

Para o professor Jailton, as ações de redução na carga de poluentes, devem ser levadas também para outros rios que banham a capital, como o Poxim e o Sergipe, quem sofrem as consequências do desenvolvimento urbano.

A Administração Estadual do Meio Ambiente (Adema) informou que, em posse do laudo técnico, o próximo passo será identificar de onde vem o lançamento de dejetos jogados no rio. Informou ainda que provocou uma reunião com as Secretarias de Meio Ambiente dos municípios de Aracaju e Nossa Senhora do Socorro, onde foram pactuadas ações de monitoramento para identificar ligações irregulares e punir os responsáveis pela poluição.

A Adema ainda lembrou que é de responsabilidade dos municípios identificar e conter a urbanização desordenada, problema que acaba provocando a poluição de rios.

valipomponi