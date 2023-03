Tra poche ore dovremmo esserci. Unstoppable Domains ha infatti annunciato via Twitter, ieri, che il giorno successivo ne avremmo saputo di più riguardo… una sorpresa che riguarda Polygon Matic. Annuncio che ha già fatto – come prevedibile – il giro del web dato il grande seguito sia per Unstoppable sia …

L’articolo Polygon e Unstoppable Domains | A BREVE L’ANNUNCIO! proviene da Criptovaluta.it®.

Vittorio Ferla