Pomeriggio 5, Alex Belli rivela svela i motivi della fine della storia tra Manuel e Lulù: ” Si sono lasciati perché…”

Da ormai diversi giorni non si fa altro che parlare della fine della storia d’amore tra i due ex gieffini Lulù Selassié e Manuel Bortuzzo. I due si sono conosciuti proprio all’interno della casa più spiata d’Italia e tra loro è nata una bella storia d’amore che però non sembrerebbe aver trovato il giusto riscontro nella vita reale. In molti nelle ultime ore hanno commentato la loro rottura, e tra i tanti anche Alex Belli che non ha perso l’occasione per fare delle importanti rivelazioni.

Alex Belli commenta la fine della storia d’amore tra Lulù e Manuel

Così come ogni pomeriggio dal lunedì al venerdì ecco che anche ieri, giovedì 28 aprile 2022, è andata in onda su Canale 5 una nuova puntata di Pomeriggio 5 ovvero il celebre programma condotto da Barbara D’Urso. Tra i vari ospiti della puntata di ieri anche l’ex gieffino e noto attore Alex Belli che proprio durante tale appuntamento ha commentato la fine della storia d’amore tra Manuel e Lulù. Il noto attore ha rivelato che proprio quando Manuel ha annunciato ai fan la fine della relazione con la giovane principessa ecco che quest’ultima si trovava nella sua casa insieme alle sorelle per uno shooting fotografico. Inoltre Alex Belli ha voluto anche precisare che la fine della loro storia non è stata causata dalla famiglia di Manuel, e di preciso dal padre , come si è detto negli ultimi giorni.

Le parole di Alex Belli

“Quando si sono lasciati lei era da me. Quando lui ha dato la notizia lei era da me in studio a fare le fotografie. Si sono lasciati perché c’erano dei problemi, ma non di questi giorni, vengono da lontano. Ho sentito anche Franco Bortuzzo. Il GF Vip è bello perché è una bolla, una realtà parallela. La prova del nove però è la realtà fuori dal programma. Porti la tua storia fuori, se funziona bene, se non funziona amen“. Queste nello specifico le parole espresse da Alex Belli nel corso dell’intervista rilasciata a Pomeriggio 5. A proposito del padre di Manuel ha invece dichiarato “Il problema loro è molto più sedimentato. Franco li ha lasciati vivere, perché vivevano nella stessa casa. Le cause di questa rottura? C’erano delle incongruenze tra Lulù e Manuel. Dico incongruenze di vita cose anche del passato. Quando uno esce si incontrano gli stili di vita ed è il quel momento che c’è una vera prova”.

Il chiarimento dell’ex gieffino: “Io non c’entro nulla”

Alex Belli, che nella casa del GF Vip ha fatto molto discutere per la vicinanza alla giovane influencer Soleil Sorge, ha poi colto l’occasione per rivelare che Lulù mentre si trovava sul set insieme a lui discuteva con Manuel. E, ha voluto precisare “Io non c’entro nulla”.Alex ha rivelato che tutto è successo proprio mentre lui stava facendo le fotografie alle sorelle Selassié e ha poi aggiunto “Voglio dire che non c’entra nulla la festa di compleanno di Delia, Lulù e Manuel stavano litigando già il pomeriggio”.