Amedeo Goria smentisce Vera Miales a Pomeriggio 5: “Non siamo fidanzati”

Amedeo Goria, ex marito di Maria Teresa Ruta è ospite in collegamento a Pomeriggio 5 per parlare di relazioni in cui c’è una grossa differenza d’età. La vita sentimentale del giornalista è sempre stata piuttosto movimentata, ma di recente pare faccia coppia fissa con la modella Vera Miales. In realtà, se da un lato, la modella ha dichiarato di essere fidanzata con Amedeo Goria e che tra loro ci sia amore, dall’altro il giornalista non sembra confermare del tutto. “C’è una bella amicizia. Non siamo fidanzati perché non voglio fidanzarmi con nessuno. Ci frequentiamo ma mi piace la solitudine”, afferma Amedeo Goria spiazzando Vera Miales.

Pomeriggio 5, Vera Miales chiarisce su Amedeo Goria: “Io lo rispetto”

Vera Miales, anche lei ospite di Barbara D’Urso, che di recente ha parlato degli ascolti di Domenica Live, non si lascia scoraggiare dalle parole di Amedeo Goria. “Io rispetto Amedeo”, spiega la modella, raccontando che avendo un modo di intendere le relazioni diverso, il giornalista ha bisogno di frequentare a lungo una persona prima di poter ufficializzare una relazione. Vera Miales pensa che Amedeo Goria abbia paura di impegnarsi, ma nonostante ciò, per lei sono una coppia a tutti gli effetti.

Caterina Collovati insinua un dubbio su Amedeo Goria e Vera Miales: “Credo sia una cosa per finire sui giornali”

Caterina Collovati, si scaglia duramente contro la differenza d’età in una coppia, e ha alcuni dubbi sulla sincerità dei sentimenti di Vera Miales nei confronti di Amedeo Goria. “Credo sia una cosa per finire sui giornali…Stento a credere che Goria abbia scelto questa signorina per amore”, afferma Caterina Collovati, spiegando che secondo lei la modella sia in cerca di popolarità, mentre Amedeo Goria non disdegni la compagnia di una bella ragazza, ma che di certo non si tratta di amore.

L’articolo Pomeriggio 5, Amedeo Goria gela Vera Miales: “Non voglio fidanzarmi” sembra essere il primo su LaNostraTv.