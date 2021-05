pomeriggio-5,-barbara-d’urso-crolla:-l’intervista-con-la-mamma-di-luana-d’orazio

Nel corso della puntata odierna di Pomeriggio Cinque, Barbara d’Urso ha avuto ospite in collegamento la madre di Luana D’Orazio, la 22enne che pochi giorni fa è morta sul luogo di lavoro. In una fabbrica tessile di Montemurlo (comune toscano in provincia di Prato), la ragazza (mamma di un bimbo di 5 anni) è rimasta impigliata in un orditoio che l’ha risucchiata non lasciandole scampo. Una tragedia finita su tutte le prime pagine dei quotidiani e nei servizi dei vari tg nazionali, e che ha riacceso i riflettori sul problema mai del tutto risolto in Italia relativo alla sicurezza sul posto di lavoro.

Barbara d’Urso non trattiene le lacrime parlando con la madre di Luana D’Orazio

Il dramma ha naturalmente messo in ginocchio la mamma della giovane che, intervenuta nel talk di Canale Cinque, ha espresso tutto il suo dolore per la tragica scomparsa della figlia. In conclusione di collegamento, Barbara d’Urso è crollata ed è stata sopraffatta anch’ella dal dolore, singhiozzando e interrompendo per alcuni attimi il suo discorso. Sono giunte anche le lacrime, poi rimosse con un gesto della mano. “Scusate…”, ha detto con voce rotta la conduttrice campana. “Un abbraccio fortissimo, non sai quanto mi arriva… Ti sono davvero vicina. Quando hai bisogno di me io ci sono. Un bacio grande”, ha detto la presentatrice, salutando la mamma di Luana D’Orazio, che ha chiuso ringraziando le forze dell’ordine, tutti coloro che si stanno interessando al caso di sua figlia e tutti quelli che l’hanno commemorata dopo la morte.

Luana D’Orazio, i ricordi di Leonardo Pieraccioni ed Eros Ramazzotti

Il decesso della D’Orazio ha scosso l’opinione pubblica. Diversi anche i volti noti che hanno speso delle parole su quanto accaduto nella fabbrica pratese. Eros Ramazzotti ha commemorato la 22enne con un dolce post Instagram, dedicandole i versi di un suo noto brano, ‘Sta passando novembre’. Anche Leonardo Pieraccioni è intervenuto sulla vicenda, ricordando che Luana aveva partecipato, nel ruolo di comparsa, al suo film ‘Se son rose’.

Il regista e attore toscano ha spedito un abbraccio virtuale agli affetti stretti di Luana, parlando di “notizia terribile” e chiosando con un amarissimo “non ci sono parole”, in riferimento al dramma consumatosi a Montemurlo.