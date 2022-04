pomeriggio-5,-barbara-d’urso-ha-una-reazione-molto-dura:-“e’-deleteria-…”

Francesco Chiofalo è sicuramente uno dei protagonisti di questa nuova edizione de La Pupa e il secchione Show ovvero il reality in onda su Italia 1 condotto da Barbara D’Urso. Il ragazzo, entrato nel gioco da fidanzato potrebbe presto non esserlo più. La fidanzata Drusilla Gucci infatti sembrerebbe aver espresso la volontà di prendersi una pausa dal fidanzato e il motivo legato a questa sua decisione ha fatto incuriosire e allo stesso tempo arrabbiare proprio la D’Urso. La conduttrice non ha avuto il timore di esprimere il suo pensiero criticando il comportamento della ragazza. Ma esattamente cosa ha fatto arrabbiare la fidanzata di Francesco Chiofalo e quali sono state le parole espresse dalla presentatrice? Facciamo un po’ di chiarezza.

Drusilla Gucci delusa dal fidanzato decide di prendersi una pausa

A La Pupa e il Secchione Show puntata dopo puntata vengono ospitati sempre nuovi personaggi nei panni di giudici speciali. Ed ecco che tra i vari personaggi ospitati nel corso delle puntate vi troviamo anche la note attrice di film hard Malena, nota anche come ‘Malena La Pugliese’. Proprio la presenza dell’attrice e le sue particolari parole espresse nei confronti di Francesco Chiofalo hanno molto infastidito Drusilla Gucci che addirittura sembrerebbe aver affermato di volersi prendere una pausa dal fidanzato. “E’ una cosa scandalosa…Vorrei vedere le altre donne al mio posto…Ho cercato anche di essere soft…”, queste nello specifico le parole espresse dalla fidanzata di Chiofalo ospite di Barbara D’Urso a Pomeriggio 5.

Drusilla Gucci delusa da Francesco Chiofalo: “Me la sono legata al dito”

La ragazza ha rivelato di essere rimasta molto delusa dalle parole espresse dal fidanzato dopo l’interesse mostrato nei suoi confronti da Malena. Infatti Francesco Chiofalo sembrerebbe aver rifiutato le avances di Malena affermando di essere ‘purtroppo impegnato’. Parole che non sono assolutamente piaciute a Drusilla Gucci che a tal proposito ha rivelato “Scusate però me la sono legata al dito…”

Barbara D’Urso contro Drusilla Gucci: “Troppo gelosa”

Nel corso del suo intervento a Pomeriggio 5 Drusilla Gucci ha voluto precisare di non voler lasciare Francesco Chiofalo ma di voler parlare con lui, una volta terminato il programma. Le parole espresse dalla ragazza però non sono piaciute alla conduttrice Barbara D’Urso che senza alcun timore è intervenuta affermando “E’ troppo gelosa e la gelosia fatta così e vista sotto questo punto di vista è solamente deleteria…”. Ad un certo punto della trasmissione anche il giornalista Roberto Alessi è intervenuto chiedendo alla Gucci di chiedere scusa a Malena.“Lei giocava, era ironica…Ti assicuro che è una ragazza molto perbene…Dire che è una vergogna mi pare esagerato…”, queste le parole espresse da Alessi. Parole alle quali Drusilla ha subito risposto precisando “Io parlavo della situazione in generale…Io comunque con i ragazzi fidanzati non mi comporto così…”.