Pomeriggio 5, Barbara D’Urso scoppia a piangere e non riesce più ad andare avanti

In questi ultimi giorni purtroppo è accaduto un qualcosa di terribile che ha determinato la morte di una giovane ragazza di soli 22 anni. Stiamo parlando di Luana, La giovane 22enne Pistoiese, morta purtroppo in seguito ad un infortunio sul lavoro, in un’azienda tessile di Montemurlo in provincia di Prato. Proprio nelle scorse ore, la mamma di Luana D’Orazio è stata ospite a Pomeriggio 5 da Barbara D’Urso dove ha raccontato il dramma e ha urlato il suo dolore. Ma cosa è accaduto realmente?

Luana D’Orazio, la morte della giovane 22enne in un infortunio sul lavoro

La giovane Luana aveva soltanto 22 anni e aveva anche un bambino di 5 anni e mezzo. Era una operaia e lavorava in una azienda Tessile di Montemurlo in provincia di Prato e pare che quel giorno fosse andata al lavoro come sempre, in attesa di tornare dal suo piccolo a casa. Purtroppo però il ritorno non c’è mai stato perché la 22enne è rimasta vittima di un incidente sul lavoro che le è costato la vita. La donna infatti rimasta intrappolata in un macchinario e nello specifico in un orditoio e non ha avuto più alcun scampo.

La mamma ospite a Pomeriggio 5 urla il suo dolore

In collegamento con lo studio di Pomeriggio 5, ovvero il programma condotto da Barbara D’Urso c’è stata la mamma di Luana, Ovvero la signora Emma. Quest’ultima è intervenuta con grande forza e dignità ed ha voluto ricordare la figlia, dicendo quanto fosse solare e quanto amasse il suo bambino. “Luana era solare, giocava col bimbo, aiutava me. cantava, ballava, sorrideva, scherzava. Era semplice. Mi diceva ‘chissà se Barbara D’urso vedrà il mio videoclip e mi inviterà in trasmissione’”, ha ricordato la mamma. Effettivamente Barbara D’Urso alla fine ha parlato di lei, ma in una circostanza diversa e per un qualcosa di totalmente differente. La donna ha anche raccontato che quel giorno avrebbero dovuto vedersi intorno alle ore 14:15 , perché era proprio il giorno del compleanno della signora e Luana pare ci tenesse a prepararle il tiramisù. Subito dopo pranzo, come racconta Emma il marito sarebbe andato a riposare un po’ e lei con il figlio è il nipote si erano messi sul divano a guardare un pò la televisione. “Alle 14.40, i carabinieri suonano. Non volevo aprire, avevo capito. Ho chiesto loro se potevano ridarmela, ho solo appreso che era successo in mattinata alle dieci. Si era impigliata nella macchina. Il collega pensava fosse andata in bagno. Dopo un po’ ha sentito uno strano rumore e ha trovato Luana nella macchina. Al piccolino ho detto che la mamma non c’è più, ma lei non voleva lasciarlo. Quando la vuole sentire, si può mettere la manina sul cuore”. Questo quanto raccontato dalla donna, ovviamente ed obiettivamente molto commossa.

La commozione di Barbara D’Urso

Di fronte a questo racconto piuttosto drammatico ed angosciante la conduttrice Barbara D’Urso non ha potuto far altro che sciogliersi in lacrime. «Hai un grande compito, hai un altro figlio e un piccolino da crescere. Non sai quanto mi arriva questo dolore. Sono a disposizione quando hai bisogno». Queste le parole di Barbara D’Urso rivolte alla mamma della giovane vittima.