pomeriggio-5,-denise-pipitone:-legale-va-via-furioso,-d’urso-senza-parole

Dopo essere intervenuto a La Vita in Diretta, l’avvocato di Piera Maggio ha deciso di accettare l’invito di partecipare a Pomeriggio 5 in collegamento da Mazara del Vallo. L’intera puntata del contenitore, di giovedì 8 aprile 2021, è stata dedicata al caso Denise Pipitone. Il giorno dopo la messa in onda che ha ufficialmente negato la corrispondenza tra Olesya Rostova e Denise, non si placano le polemiche su come la trasmissione russa abbia deciso di affrontare il caso. Come mostrato da Barbara d’Urso sono tante le incongruenze che portano all’accusa di una strumentalizzazione ingiustificata.

L’avvocato Giacomo Frazzitta, è arrivato addirittura a minacciare di abbandonare la trasmissione russa non riuscendo ad avere dalla redazione il risultato dell’esame del sangue, fino al sorriso accennato dalla ragazza al momento del verdetto e ai dubbi degli ospiti in studio. Nel corso della diretta di Pomeriggio 5 la conduttrice ha portato a conoscenza di un profilo fake di Denise Pipitone e ha condannato il gesto:

“È folle. Purtroppo sapete anche voi che in giro ci sono tantissime persone cattive…Dispiace soprattutto per la mamma di Denise”

La persona in questione ha asserito nella biografia di essere la vera Denise, scomparsa in Sicilia nel 2004, ma di vivere a Milano e di non voler ritornare alle sue origini perché sta bene ed è soddisfatta della vita che sta conducendo. C’è stata una lite a Pomeriggio 5. L’avvocato Frazzitta ha abbandonato la trasmissione dopo le parole di Roberto Alessi e Barbara d’Urso.

Il direttore di Novella 2000 ha raccontato che Olesya conosceva il suo gruppo sanguigno perché c’era già stato nel nord della Russia un confronto, tempo fa, con un’altra presunta madre. Poi ha chiesto: “C’era un copione?” La domanda ha fatto andare su tutte le furie il legale che ha replicato:

“Anche in questa trasmissione c’è una scaletta, ma non vuol dire che stiamo recitando. Ho fatto male a venire”

La d’Urso è rimasta sconvolta per questa reazione eccessiva, sostenendo che c’è stato un equivoco. Pensa che Frazzitta non abbia compreso la domanda, ma non era ovviamente contro di lui:

“Mi dispiace che abbia lasciato la diretta così. Il mio cuore va comunque a Piera Maggio”

Poco prima di lasciare in diretta Pomeriggio 5, Frazzitta ha dichiarato che Denise è sparita mentre era in casa con la nonna. Il cuginetto, vicino di casa, si è affacciato alla porta aperta, lei l’ha rincorso e ha svoltato l’angolo. Da quel momento è sparita, mentre il cugino è rientrato nella sua abitazione. Questa è la ricostruzione ufficiale della sparizione nel 2004.