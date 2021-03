Pomeriggio 5, Guenda Goria in imbarazzo per il papà: “Io messa in croce”

Guenda Goria ospite oggi a Pomeriggio Cinque su suo padre Amedeo confessa: “Mi hai messa in croce”

E’ appena terminata la prima puntata settimanale di Pomeriggio 5. E la seconda parte della trasmissione è stata dedicata a Amedeo Goria e i suoi amori. Difatti in studio c’era la sua presunta fidanzata Vera Miales e sua figlia Guenda Goria, mentre in collegamento da Roma c’era proprio il giornalista. In trasmissione è venuto fuori che il padre di Guenda Goria ospite oggi a Pomeriggio Cinque avrebbe anche un’altra donna, la quale ha rilasciato ultimamente un’intervista su Novella 2000 in cui ha confermato il flirt. L’uomo in trasmissione ha dapprima rivelato di averla vista, e successivamente non ha potuto nascondere il fatto che tra loro ci sarebbe stato un bacio. Una confessione che non ha sorpreso Vera Miales, la quale ha dichiarato di essere a conoscenza di tutta questa storia. Barbara d’Urso ha voluto chiedere un’opinione su tutta questa faccenda anche a Guenda Goria. E quest’ultima, evidentemente imbarazzata, si è limitata a dire:

“Mio papà mi ha messo in croce questo inverno per le mie frequentazioni…Perchè era geloso di me…Ma io cosa dovrei dire papà? Ma scusa…”

Pomeriggio 5, Barbara d’Urso sostiene Guenda Goria: “Cosa dovrebbe dire questa povera ragazza?”

Subito dopo ha preso la parola Barbara d’Urso oggi a Pomeriggio Cinque. Difatti la conduttrice, dopo aver ascoltato Guenda Goria ospite a Pomeriggio 5 in imbarazzo per il padre per via di tutti questi suoi flirt con varie donne, ha dichiarato quanto segue: “Capito? Che cosa dovrebbe dire questa povera ragazza?” E ovviamente tutti in i presenti in studio hanno riso di gusto. Guenda Goria ha poi voluto aggiungere di essere comunque felice se Vera Miales possa essere in qualche modo un contributo di gioia per il padre Amedeo Goria, cogliendo però l’occasione per lanciarle un avvertimento: “Continui a dire che hai del materiale su mio padre…Certe cose devono rimanere private…”

Amedeo Goria a Pomeriggio Cinque smentisce flirt con Vera Miales: “Mi sono raffreddato”

Amedeo Goria, sulla sua presunta storia con Vera Miales, ha comunque smentito che tra loro ci sia una storia d’amore. Difatti l’opinionista di Barbara d’Urso ha dichiarato senza indugio alcuno di stimare profondamente la ragazza, ma di non poterla ritenere la sua fidanzata:

“E’ una grande lavoratrice, la stimo molto…Mi sono però raffreddato nel momento in cui è scoppiata tutta questa pubblicità su di lei…”

Comunque sia Vera Miales ospite a Pomeriggio 5, la quale ha dichiarato a Novella 2000 di essere delusa da Goria, pare davvero non voglia minimamente gettare la spugna. Difatti la donna è convinta che possa riuscire a conquistare il cuore dell’uomo. Ci riuscirà?

