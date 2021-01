pomeriggio-5,-guendalina-tavassi-senza-freni-su-giulia-salemi:-ecco-cosa-ha-detto

Guendalina Tavassi non le avrebbe mandate a dire a Giulia Salemi, attuale concorrente del Grande Fratello Vip 5, durante uno spazio di Pomeriggio 5, salotto di Barbara d’Urso.

In quel della diretta, infatti, si parlava di come Giulia Salemi, per amore di Pierpaolo Pretelli, abbia votato contro Tommaso Zorzi, suo storico amico, impedendogli di partecipare alla gara per il posto come finalista. A questo proposito, Guendalina Tavassi avrebbe tirato fuori un aneddoto secondo il quale Giulia Salemi le avrebbe soffiato il posto durante una diretta in un noto programma televisivo all’epoca condotto da Paola Perego. Queste le parole della Tavassi:

Ci siamo conosciute anni fa in un programma. La conduttrice mi chiese di partecipare anche nella puntata successiva, ma lei si mise in mezzo e mi rubò la puntata. È disposta a tutto per emergere fonte: fqmagazine.it

Ma ci sarebbe dell’altro. Guendalina Tavassi avrebbe espresso anche una dura opinione contro l’outfit sfoggiato da Giulia Salemi alla Mostra del Cinema di Venezia (non si capisce esattamente quale edizione). Outfit che, secondo la Tavassi, la racconterebbe lunga sul modo di agire dell’influencer power:

Una che si è presentata alla Mostra del Cinema di Venezia con la ciuffetta di fuori farebbe di tutto per farsi notare fonte: fqmagazine.it

Il popolo del web, però, non avrebbe preso bene le parole di Guendalina Tavassi. In molti, infatti, le rimproverano il sessimo che sarebbe alla base di questo ragionamento. E per dimostrare solidarietà alla Salemi, su Twitter sarebbe partito l’hashtag #iostocongiulia, entrato preso in trend topic.

Sul noto social newtork, troviamo tweet come questi:

A voi questa pandemia ha bruciato i neuroni ancora funzionanti. Una donna non si giudica e tanto meno lo si fa in base a cosa indossa. Siete vergognosi. Poi non vi lamentate se viviamo in un paese di bigotti e sessisti. Che esempio date si giovani. #iostocongiulia — Martina 🍕🍺 (@MartinaDePasca1) January 27, 2021

