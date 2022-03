pomeriggio-5,-maria-teresa-ruta-avverte-vera-miales:-“voglio-dirgliene-quattro”

Maria Teresa Ruta ci va giù duro con Vera Miales: l’avvertimento a Pomeriggio Cinque

E’ appena terminata una nuova puntata di Pomeriggio 5. E la seconda parte della trasmissione condotta da Barbara d’Urso è stata dedicata interamente a L’Isola dei Famosi e a La pupa e il secchione show. In questa occasione Barbara d’Urso ha rivelato a Maria Teresa Ruta che Vera Miales a La pupa e il secchione show ci sta provando con Nicolò Scalfi, oltre al fatto che continui a parlare male di sua figlia Guenda Goria, rea di non accettare la storia con suo padre. Maria Teresa Ruta non si è però scomposta più di tanto, limitandosi a dire di non poter dire niente di così grave nei suoi confronti perchè non ha avuto modo di conoscerla dal vivo. Alessandra Mussolini è quindi intervenuta chiedendole se voglia conoscerla dal vivo. E Maria Teresa Ruta oggi a Pomeriggio Cinque, dopo aver tentennato un po’, ha risposto che vorrebbe tanto incontrarla per dirgliene quattro:

“Non chiudo la porta davanti a nessuno…Certo conoscerla a pro di che? Comunque la conoscerei per dirgliene quattro molto volentieri…”

Pomeriggio 5, Maria Teresa Ruta non cambia idea su Vera Miales: “Mia figlia ha ragione”

Successivamente Barbara d’Urso ha mandato in onda una clip in cui Vera Miales a La pupa e il secchione show ha fatto un confessionale, asserendo che Maria Teresa Ruta avrebbe dovute consigliare alla figlia Guenda di accettare questo suo amore con Amedeo Goria. Una volta finito l’RWM Maria Teresa Ruta a Pomeriggio Cinque ha subito risposto per le rime a Vera Miales:

“Ho cresciuto una figlia intelligente che sa guardare e se ha un’opinione io la sposo in pieno…”

Vladimir Luxuria è quindi intervenuta asserendo di credere che Maria Teresa Ruta, la quale è stata ospite a Pomeriggio Cinque da Barbara d’Urso giorni fa, non abbia la facoltà di far cambiare idea a sua figlia, visto che è maggiorenne e vaccinata: “E’ grande Guenda e sa pensare per i fatti suoi…”

Anticipazioni La pupa e il secchione show, Barbara d’Urso annuncia: “Confronto tra Vera Miales e Guenda Goria”

Ha poi preso la parola Barbara d’Urso annunciando che stasera a La pupa e il secchione show ci sarà un acceso confronto tra Guenda Goria e Vera Miales. Difatti le due, dopo essersene dette di tutti i colori, avranno la possibilità di confrontarsi una volta per tutte faccia a faccia, nella speranza che si chiariscano. Cosa succederà? Sicuramente se ne vedranno delle belle a La pupa e il secchione.

L’articolo Pomeriggio 5, Maria Teresa Ruta avverte Vera Miales: “Voglio dirgliene quattro” sembra essere il primo su LaNostraTv.