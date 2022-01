pomeriggio-5,-paolo-brosio-una-furia:-“tu-non-mi-puoi-diffamare”-e-la-d’urso-lo-mette-a-tacere

Ieri la puntata di Pomeriggio 5 condotta, come al solito da Barbara D’Urso, è stata molto movimentata e vediamo subito il perché. Tra i vari ospiti c’era Paolo Brosio che, in più di un’occasione, ha esternato la sua idea, molto chiara e precisa, sul covid e sulle modalità che il governo sta applicando per il tentativo di contenimento della pandemia. Ieri, però, Paolo Brosio non solo ha ancora una volta chiarito la sua netta posizione ma ha perso la pazienza tanto da arrivare a dire, alla padrona di casa, Barbara D’Urso: “Non mi invitare più”.

Vediamo cosa è accaduto.

Paolo Brosio urla contro Barbara D’Urso: “Non mi invitare più”

Ieri, durante la puntata di Pomeriggio 5 si sono alzati molto i toni quando Paolo Brosio ha visto che è stata mandata in onda una scritta che titolava un’intervista ad un prete “no vax e satanismo”. Il prete sosteneva che i non vaccinati non li voleva in chiesa e Paolo Brosio, fuori di sé, ha iniziato a urlare per difendere la sua posizione di no vax.

Barbara D’Urso, ad un certo punto, è intervenuta invitando, in modo molto calmo, Paolo Brosio a darsi una calmata dicendogli non poteva e non doveva solo parlare lui ma che era giusto che lasciasse parlare anche gli altri. A quel punto Paolo Brosio, che era visibilmente fuori di sé, ha urlato contro Barbara D’Urso che avrebbe voluto terminare il suo discorso: “ … sennò non mi inviti più, non voglio più venire, non è giusto”. Dopo che ha sentito queste parole, Barbara D’Urso ha detto: “No, attenzione. Scusami eh, a me non va di discutere in diretta perché non è il mio stile. Non mi dici sennò non mi inviti più. Io da padrona di casa invito per favore ad avere un tono meno urlato e di consentire anche agli altri di intervenire”.

Brosio urla “Tu non mi puoi diffamare”

Sembrava che la calma fosse per un attimo tornata ma quando un ospite ha detto a Brosio di non urlare altrimenti le goccioline della saliva potevano diffondersi, Brosio non si è contenuto e ha urlato di nuovo: “Tu non mi puoi diffamare, sono un soggetto sano oggi”.

E la D’Urso: “Adesso basta, Paolo” ma Brosio che era incontenibile ha detto: “Non dica queste cose, sennò la denuncio” e la D’Urso: “Per cortesia Paolo, non mi rispondi così. C’è modo e modo di essere arrabbiato. C’è l’educazione, anche quando si è arrabbiati”.

Poi è intervenuta la Mussolini che in modo scherzoso provando anche a stemperare gli animi ha detto: “Brosio non so che ti ha fatto sto Covid ma ti devi calmare figlio mio. Te lo dico col sorriso, non ce la facciamo più. Guarda non so come ha fatto Barbara… Io mi stavo togliendo gli auricolari”

E la D’Urso: “Oggi gli è preso così” e poi congedandosi dal suo pubblico ha detto: “Grazie per questo tavolo caldo, molto caldo, ma noi siamo anche questo”.