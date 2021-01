Pomeriggio cattivo per i Cancro che dovranno vivere incomprensioni. Toro al top in questo 11 gennaio: ecco le stelle di Paolo Fox Ariete. La Luna è dalla tua parte in amore, più nella mattina che nel pomeriggio però, dove potrai accusare un po’ di stanchezza. Nel lavoro dopo una fase negativa ti aspetta un periodo favorevole. Entra anche tu nel mio nuovo gruppo Facebook Toro. In amore torna una buona energia, che soprattutto nel pomeriggio aiuterà i sentimenti. Per il lavoro oggi sarà una giornata promettente, soprattutto nel pomeriggio: potresti fare incontri interessanti. Entra anche tu nel mio nuovo gruppo Facebook Pomeriggio cattivo per i Cancro che dovranno vivere incomprensioni. Toro al top in questo 11 gennaio: ecco le stelle di Paolo Fox

Gemelli. In amore è da un paio di giorni che sei polemico, magari involontariamente. Anche nel lavoro, la mattinata non partirà bene: miglioramenti però per il pomeriggio.

Cancro. Nel pomeriggio può nascere qualche disagio: arriva una Luna opposta che rende tutto più complicato. Ti raccomandiamo di stare attenti, almeno fino a mercoledì. Nel lavoro ti ricordiamo di affrontare i problemi con chiarezza e decisione: non sottovalutare le nuove opportunità.

Leone. Cerca di non scaricare sull'amore le tensioni nate in ambito lavorativo. Proprio nel lavoro, infatti, dovresti rivedere il tuo ruolo: la tua posizione a livello professionale.

Vergine. Come sempre le incomprensioni in amore caratterizzano la tua giornata: nel pomeriggio però, previsti miglioramenti. Nel lavoro le tue idee sono interessanti e valide: devi trovare collaboratori migliori per fare quello che davvero desideri.

Bilancia. Nel pomeriggio sei sottotono, un po' di nervosismo: consigliamo alle coppie che hanno avuto un po' di problemi di comunicare di più. Nel lavoro invece forte agitazione, forse perché desideri ottenere un successo: se hai lavorato bene puoi aspettarti di ricevere un nuovo incarico.

Scorpione. Attenzione all'insicurezza, può tornare nel pomeriggio: cerca di fare le cose con calma. Nel lavoro dovrai impegnarti di più e lottare per ottenere risultati concreti.

Sagittario. La tua indole è quella di essere diretti e in questi giorni sei particolarmente esplicito nel dire le cose in amore: attenzione. Per il lavoro è un buon periodo, ci saranno però dei problemi da risolvere, delle questioni lasciate in sospeso.

Capricorno. Questa è una giornata che può portare maggiore serenità in amore: la Luna è nel tuo segno. Nel lavoro ti consigliamo di allargare il proprio raggio di azione: se hai un'attività in proprio non è escluso che proprio questo periodo possa nascere un buon progetto.

Acquario. In amore, con il segno del Sagittario, può nascere una bella intesa! Per il lavoro attenzione ai soldi! Se devi fare una ristrutturazione o tirarne fuori altri ricorda che i guadagni sono inferiori al previsto o sono le spese ad essere eccessive.

Pesci. In amore chi vive una storia seria o semplicemente vuole credere in un nuovo amore troverà buone occasioni di organizzare qualcosa nel fine settimana. Alcuni lavori professionali invece sono da rivedere, ma questa volta in positivo. Accordi e contratti sono favorevoli, specialmente se lavori in proprio.

