Pomodori e alici | Finger food molto accattivanti e velocissimi

Pomodori e alici ricettasprint

Oggi vi presentiamo un antipasto di verdure e pesce strepitoso che potrete preparare in pochissimi minuti. Stiamo parlando dei Pomodori e alici. Si tratta di finger food ricchi di sapore che potrete conservare in frigo, ricoperto con pellicola trasparente, al massimo per 2 giorni.

Sono stuzzichini ideali per l’estate perché fanno venire appetito al solo guardarli e hanno un gusto rinfrescante ma al contempo anche sfizioso. Di solito vengono realizzati con un trito di aglio e erbe aromatiche insaporito con della cipolla (oppure cipollotto) ma potete omettere i tuberi se vi risultano difficili da digerire.

Invece di seguire alla lettera le indicazioni della ricetta, potete dunque fare come me e condire le rondelle di pomodoro con un’emulsione di olio ed erbette aromatiche insaporita con spezie a proprio piacimento. Aggiungete un cubetto di feta (o altro formaggio a pasta morbida) attorno al quale metterete un’alice. Di grande effetto scenico, potete servire questi stuzzichini belli e invitanti per un antipasto estivo da leccarsi i baffi!

Con pochi ingredienti, una spesa economica irrisoria e pochissimo sforzo realizzerete, dunque, dei finger food in pochissimi minuti talmente gustosi che spariranno dal piatto di portata con il quale li avrete serviti ancor più velocemente del tempo che avete impiegato per prepararli.

Ideali da servire come antipasto per un pranzo di pesce in famiglia ma anche per una cena tra parenti e amici. Il suggerimento resta sempre lo stesso: portateli in tavola accompagnandoli con delle fette di pane fresco.

Realizzato in: 12 minuti

Senza cottura

Tempo di riposo: qualche minuto

Strumenti

un coltello

carta cucina

un piatto da portata per servire

Ingredienti

un filo d’olio extravergine d’oliva

pomodori rossi grandi, belli polposi e sodi

un ciuffetto di prezzemolo fresco

un cipollotto oppure una cipolla (facoltativo)

aglio q.b.

alcuni filetti d’acciughe

Pomodori e alici, procedimento

Mescolate dell’olio con un trito di aglio e prezzemolo, ben lavato e asciugato. Lavate i pomodori e tamponateli con della carta cucina prima di tagliarli a rondelle non troppo spesse e né troppo sottili, che adagerete, alla giusta distanza tra loro, in un bel piatto da portata.

Condite con l’emulsione d’olio e erbe aromatiche e abbellite ogni rotella dell’ortaggio con della cipolla tagliata a fettine sottili (facoltativo). Adagiate su ogni pezzetto di pomodoro un’alice ben sgocciolate e servite.

