pomodori-ripieni,-da-gustare-freddi:-pronti-in-pochi-minuti,-anche-da-portare-a-mare,-sfizio-e-gusto

Tra le centinaia di modi per preparare i pomodori ripieni, vi proponiamo questa ricetta di famiglia, un ottima idea salvapranzo, estiva, fresca, senza cottura e velocissima da preparare.

Pomodori ripieni, Ingredienti

4 pomodori rossi,

una scatoletta di tonno sott’olio da 80 g,

2 cucchiai di maionese,

2 uova sode,

capperi,

acciughe,

sale.

Pomodori ripieni, Procedimento

Lavare e tagliare a metà i pomodori, togliere i semi, cospargere l’interno con un poco di sale, e capovolgerli per farli scolare, mentre preparate la farcitura. In una ciotola unite capperi, tonno, le uova sode intere (oppure tagliate a metà utilizzando solo i tuorli sodi, se volete farcire anche le uova), e con una forchetta spezzettate tutto;aggiungete la maionese e mescolate delicatamente per formare una crema, che utilizzerete per farcire i pomodori e le uova; decorate a piacere con capperi, acciughe o mezzo pomodorino ciliegia.

Potete preparare la maionese in casa, con la ricetta della

Maionese in un minuto di Benedetta Rossi

Ingredienti, a temperatura ambiente

1 uovo,

200 ml di olio di semi di girasole,

1 cucchiaio di succo di limone o di aceto,

un pizzico di sale.

Procedimento

Nel bicchiere del frullatore ad immersione, o in una ciotola, mettete l’uovo, aggiungete l’olio di semi di girasole (dona alla maionese un sapore delicato), un cucchiaio di succo di limone o di aceto, e un pizzico di sale. Attivate il frullatore ad immersione e lavorate il composto: dopo 1 minuto avrete una maionese densa e vellutata, pronta per essere utilizzata!

Pomodori ripieni, da gustare freddi: pronti in minuti e capaci di rallegrare le serate spente

