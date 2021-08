pomodori-secchi:-preparazione-e-conservazione

Ci ricordano il caldo sole del sud, i colori delle terre pugliesi, calabresi e siciliane, il sapore del mare e il profumo dell’estate: i pomodori secchi sono un ingrediente tipico nei piatti del sud Italia e le ricette per gustarli al meglio arrivano dalle più antiche tradizioni locali. Nei piccoli paesi di pescatori, che si affacciano sul mare, è ancora possibile vedere anziane signore impegnate nella preparazione di questi splendidi frutti della terra.

Come preparare i pomodori secchi

La preparazione dei pomodori secchi è molto semplice e, a tratti, variegata. Possono essere essiccati al sole oppure seccati in forno. Se si ha tempo a disposizione, l’antica tecnica di essiccazione è la prima: lenta e naturale. Andiamo nel dettaglio.

L’essicazione al sole: questa tecnica consiste nel far asciugare sotto i caldi raggi del sole i pomodori. Per completare il procedimento è necessario che l’acqua contenuta nei pomodori evapori completamente fino a che il frutto si presenti asciutto e completamente disidratato. Le nostre nonne erano solite utilizzare, come piano d’appoggio per i pomodori, una sorta di vassoio fatto con delle canne che permettevano lo sgocciolamento dell’acqua in eccesso. Oggi questi vassoi non sono molto diffusi e per seccare i pomodori vanno benissimo anche dei pezzi di rete sottile.

La procedura classica per ottenere i pomodori essiccati al sole è la seguente, vi occorreranno solamente:

1 kg di pomodori San Marzano o pomodorini

250 g circa di sale grosso

Primo step: lavate i pomodori e asciugateli bene; tagliateli a metà seguendo la lunghezza; appoggiateli ordinatamente sulla superficie che avete scelto (vassoio di canne o reti che permettano lo sgocciolamento) e lasciate la parte del taglio rivolta verso l’alto; spargete abbondante sale grosso sui pomodori; lasciate essiccare al sole finché i pomodori raggiungano la totale disidratazione. Il tempo necessario per questa procedura è di circa 8-10 giorni. È bene coprirli con una retina che impedisca il contatto con gli insetti e con fattori esterni.

Ricordatevi che all’ora del tramonto, i pomodori vanno ritirati e conservati in luogo asciutto. La mattina seguente l’operazione va ripetuta. Dopo circa 4-5 giorni, quando il sale si sarà sciolto completamente, i pomodori vanno girati sul lato opposto.

L’essicazione in forno: se non si ha lo spazio giusto per essiccare i pomodori, oppure se si ha poco tempo a disposizione, la procedura di essicazione può essere svolta anche in forno. Ovviamente tutto diventerà più breve e semplice. È sufficiente tagliare i pomodori, sistemarli sulla leccarda del forno e cospargerli di sale. Il forno va portato alla temperatura di 40° e i pomodori vanno lasciati lì per 8 ore circa.

Subito dopo l’essiccazione…

Un piccolo ma importante accorgimento va tenuto subito dopo il processo di essiccazione. È necessario, infatti, lavare i pomodori secchi in una soluzione di acqua e aceto. I pomodori vanno riposti nuovamente al sole per mezza giornata finché saranno completamente asciutti. Da questo momento in poi sarà possibile mangiarli, conservarli o utilizzarli per mille ricette. Se volete conservarli, potete inserirli in sacchetti per alimenti e congelarli. È possibile conservarli dentro a barattoli di vetro ermetici con olio, sale, aglio e origano. Si possono aggiungere anche basilico fresco e menta per dare un tocco più personale e per profumarli! Che bontà!

Alcune semplici ricette a base di pomodori secchi

Come detto nell’introduzione, i pomodori secchi sono un ingrediente ideale per i piatti estivi. Hanno un sapore deciso e sono freschi e sfiziosi. Sono moltissime le ricette che li vedono protagonisti. Ne abbiamo scelte alcune semplicissime che ben si addicono all’estate. Provatele con noi!

Il pane coi pomodori secchi: semplice, veloce e gustoso

Ingredienti per 6 panini:

600 g di farina 00

340 g di acqua

12 g di lievito di birra secco (mezzo cubetto)

2 cucchiaini di sale

2 cucchiaini di olio di oliva

8-10 Pomodori secchi sott’olio

Sciogliete il lievito di birra nell’acqua che deve essere a temperatura ambiente. In una ciotola a parte versate la farina, il sale e l’olio. Come ultimo ingrediente versate il lievito sciolto. Impastate fino a formare un panetto. Tagliate i pomodorini secchi a striscioline e uniteli all’impasto finché la preparazione diventa omogenea. Lasciate lievitare l’impasto per circa un’ora. Successivamente dividete l’impasto in 6 pezzi tondi, lasciate riposare per dieci minuti. Preriscaldate il forno a 220° e mettete una ciotola di acqua nel ripiano basso che permetterà una cottura più uniforme grazie al vapore che si creerà. Nella parte alta, invece, posizionate la teglia con i panetti. Cuocete per 20 minuti finché i panetti risulteranno dorati e fragranti.

La caprese coi pomodori secchi: appetitosa, fresca e classica

Ingredienti:

1 mozzarella di bufala

2 Pomodori freschi

Pomodori secchi

Capperi

Basilico

Olio

Si tratta di un piatto freddo, tipico dell’estate e comodo da realizzare. Alla classica caprese composta da mozzarella e pomodori freschi, aggiungete i pomodori secchi e qualche cappero. Vedrete e sentirere come delle piccolissime aggiunte di sapore e colore sapranno donare un gusto del tutto nuovo a uno dei piatti classici dell’estate.

I pomodori secchi nelle paste fredde e nelle insalate: uno squisito tocco in più

Sempre per restare in tema estivo, tra i piatti più consumati ci sono, naturalmente, le insalate fresche e le paste fredde. Potete procedere alla preparazione che preferite e utilizzare tutti gli ingredienti che usate di solito. Ma alla fine delle preparazioni, provate ad aggiungere alla vostra pasta o alla vostra insalata i pomodori secchi. Potete lasciarli interi o tagliarli a piccoli pezzi in base ai vostri gusti personali. I pomodori secchi coloreranno i vostri piatti e garantiranno un sapore eccezionale ai piatti classici.

