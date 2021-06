ponerologia-politica:-un’anatomia-psicologica-del-male,-della-politica-e-del-trauma-pubblico

Lo psicologo politico Dr. Andrew M. Lobaczewski ha scritto un capolavoro su psicopatia e patocrazia, che ha unito nel termine “ponerologia politica”. Descrive la ponerologia politica come scienza della natura del male adattata a scopi politici. Abbiamo usato i termini “kakistocracy” e “Crime Syndicate” per esprimere lo stesso concetto essenziale.

Non pensiamo quasi mai che “loro” potrebbero combattere semplicemente per ottenere qualcosa, avere la loro strada o avere il sopravvento. Questo è il falso rasoio di Hanlon . La teoria del rasoio suggerisce: “Non attribuire mai alla malizia, ciò che può essere spiegato dall’incompetenza”. Assurdità totale

Ma poco si è detto sulla natura, le cause e la genesi del male. La cultura scientifica materialista non ammette facilmente che il male esista realmente, di per sé. Sì, il “male” ha un ruolo nel discorso religioso; ma anche lì, viene considerato un “errore” o una “ribellione” che verrà corretta ad un certo punto in futuro.

Lobaczewski afferma: “L’umanità ha un predatore naturale, lo psicopatico, e questo predatore è invisibile perché non ci sono segni facilmente riconoscibili che lo distinguono. In una società in cui il male non è studiato o compreso, facilmente “salgono in cima” e procedono a condizionare le persone normali ad accettare il loro dominio, ad accettare le loro bugie senza dubbio. Il trucco del mestiere dello psicopatico è farci credere che il male venga dagli altri.

L’eredità del lavoro di Sigmund Freud ha molto a che fare con questo. I principi di base delle teorie freudiane e il loro costrutto fondamentale – le nevrosi – sono diventate abbastanza ben impresse nella coscienza pubblica. Le teorie psicodinamiche della personalità tendono a vedere tutti, almeno in una certa misura, come nevrotici. L’impatto maligno delle esagerate osservazioni di Freud su un piccolo gruppo di individui eccessivamente inibiti applicate a un’ampia serie di ipotesi sulle cause della cattiva salute psicologica in tutti non può essere sopravvalutato. Fornisce copertura ai patocrati/kakistocrati dietro cui nascondersi.

Non sono trattenuti da alcun desiderio dalla colpa o dalla vergogna, e non sono mai affrontati da altri a sangue freddo. L’acqua ghiacciata nelle loro vene è così bizzarra, così completamente al di fuori dell’esperienza personale della persona normale, che raramente indovinano questa condizione.

In altre parole, completamente liberi da vincoli interni, con libertà illimitata di fare ciò che vogliono e senza rimorsi di coscienza, li rende convenientemente invisibili al mondo.

Questa invisibilità dà loro un vantaggio enorme, segreto e strano (forma di magia nera) sulla maggior parte delle persone, che sono tenute in riga e sono handicappate dalle loro coscienze e non sono consapevoli che non tutte le persone operano da un luogo di integrità personale.

Anzi, è anche peggio. Robert Hare in ” Without Conscience ” ha sostenuto che viviamo in una “società mimetica”, una società in cui alcuni tratti psicopatici – egocentrismo, mancanza di preoccupazione per gli altri, superficialità, stile sulla sostanza, essere “freddo”, manipolativo e così via — sono sempre più tollerati (relativismo morale) e perfino valorizzati . Gli psicopatici egocentrici, a sangue freddo e spietati possono quindi dominare tutti gli aspetti della società.

Nella società moderna la visione edonistica della “felicità” contiene i semi della miseria. Le società edonistiche hanno la forte tendenza a incoraggiare la fuga nell’ignoranza o nelle dottrine ingenue. Ci sono deficit sociali per quanto riguarda le abilità psicologiche e la critica morale.

L’eliminazione inconsapevole dei segnali di pericolo comincia ad essere abituale, diventa un’usanza accettata da intere società. Il risultato è che qualsiasi processo di pensiero basato su tali informazioni troncate non può portare a conclusioni corrette. Questo porta quindi alla sostituzione di bugie convenienti al sé per sostituire verità scomode avvicinandosi così allo psicopatologico. In una società del genere, dove tutte le verità nascoste si nascondono sotto la superficie come un iceberg, il disastro è dietro l’angolo.

L’egoismo individuale e nazionale provoca continue ritorsioni. Questa istericizzazione della società, consente ai cospiratori patologici e ad altri devianti di agire nell’attuazione del male su scala macro-sociale.

Martha Stout in ” The Sociopath Next Door ” ha scritto: “Coloro che non hanno alcuna coscienza sono un gruppo a parte, siano essi tiranni omicidi o semplicemente spietati cecchini sociali”.

Le cospirazioni sorgeranno semplicemente come risultato naturale del divario incolmabile tra persone normali e devianti. In qualsiasi società di questo mondo, gli individui psicopatici e alcuni degli altri devianti creano una rete ponerogenicamente attiva di collusioni comuni, parzialmente estranee alla comunità delle persone normali.

Si raccolgono insieme, con visioni del mondo simili, come grasso che galleggia su una ciotola di zuppa. Quando uno di loro inizia a inveire, altri come loro – o quelli con danni cerebrali che li rendono suscettibili – “si radunano intorno alla bandiera”, per così dire. E per di più, loro lo sanno e sanno come funziona.