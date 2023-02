Ponte Aracaju-Barra passa a ter trânsito controlado a partir desta quarta-feira

A medida acontece após uma reunião entre os órgãos envolvidos, decorrente de reclamações dos condutores sobre os transtornos causados pelas obras no local e visa minimizar os congestionamentos. Obras na ponte entre Aracaju e Barra dos Coqueiros, em Sergipe, deixa trânsito em meia pista.

Anderson Barbosa/ TV Sergipe/ arquivo

A partir desta quarta-feira ( 1º), a ponte Construtor João Alves, entre Aracaju e Barra dos Coqueiros terá controle do trânsito de veículos. A medida acontece após uma reunião entre os órgãos envolvidos, decorrente de reclamações dos condutores sobre os transtornos causados pelas obras no local e visa minimizar os congestionamentos.

De acordo com a Prefeitura da Barra dos Coqueiros, durante reunião realizada, nesta terça-feira (28), com o Departamento Estadual da Infraestrutura Rodoviária de Sergipe (DER/SE), Batalhão de Polícia Rodoviária Estadual (BPRv) e Companhia de Policiamento de Trânsito (CPTran), foi decidido que o trânsito será orientado com a presença de agentes de segunda a sexta nos horários de pico (6h às 8h e 17h às 19h), no sentido Barra-Aracaju e Aracaju- Barra.

Agentes da SMTT vão ficar na rotatória para controlar o fluxo de veículos que transitam pela Av. Oceânica, Rodovia José de Campos e Rodovia SE-100 sentido Pirambu. E, ao mesmo tempo, agentes do BPRv ficarão do pórtico até cabeceira da ponte para controlar uma fila única.

Além disso, automóveis pesados, como caminhões e ônibus, só poderão percorrer a via no horário de pico pela direita, e os demais veículos pela esquerda.

Obras

Segundo o Departamento de Infraestrutura Rodoviária de Sergipe (DER/SE), a obra deve ser concluída no mês de julho. Serão substituídos 14 pontos onde ficam as juntas de dilatação nos dois sentidos das pistas de rolamento com o objetivo de dar segurança ao tráfego de veículos.

Vito Califano