Ponte de Porto Nacional terá interdições para o transporte de vigas do tamanho de um prédio de 15 andares

Bloqueios ocorrerão por tempo indeterminado, a partir desta quarta-feira (1º). Motoristas podem demorar até 1h30 para seguir viagem. Ponte de Porto Nacional está sendo construída

Thiago Sá/Governo do Tocantins

A ponte de Porto Nacional, sobre o rio Tocantins, passará por interdições a partir desta quarta-feira (1º). Segundo a Agência de Transportes e Obras (Ageto), os bloqueios serão necessários para que sejam transportadas as vigas na nova ponte, que está sendo construída no local. As vigas são do tamanho de um prédio de 15 andares.

A interdição seguirá por tempo indeterminado. Durante esse período, o trânsito vai fluir no sistema Pare e Siga. Os motoristas podem demorar de 1h a 1h30 para seguir viagem.

Segundo a Ageto, esse tempo é necessário para o transporte das vigas de concreto armado de 43 metros, altura equivalente a um prédio de 15 andares, e 120 toneladas, do canteiro de obras até a obra no rio.

A orientação é que os motoristas e a população em geral evitem trafegar pelo trecho nesse mês, utilizando-se de outras rodovias.

Ponte condenada

Ponte em Porto Nacional tem problemas na estrutura

Reprodução/TV Anhanguera

A ponte antiga localizada em Porto Nacional foi construída nos anos de 1970. Atualmente apenas carros de passeio e motocicletas podem passar pelo local já que a ponte tem problemas estruturais e está condenada.

Os caminhoneiros e motoristas de ônibus que passam pela região precisam fazer a travessia através de balsas. A viagem pode custar mais de R$ 300 ida e volta, dependendo do tamanho do veículo; a fila de espera chega a até duas horas.

Nova ponte

Projeto da nova ponte de Porto Nacional sobre o rio Tocantins

Divulgação/Agetrans

A nova ponte começou a ser construída em setembro de 2019 e já teve várias previsões de entrega. Depois de anunciar que a obra seria concluída em 2022, a Ageto informou uma nova data de inauguração para o primeiro semestre de 2023.

No entanto, o prazo foi novamente adiado. Com apenas 40% da obra concluída, a data de entrega foi prorrogada por mais um ano, em julho de 2024.

A princípio, o contrato o previa custo de R$ 101,3 milhões. Agora, esse valor já passa de 150 milhões .A nova ponte terá quase 1.500 metros de extensão. Pouco mais de um quilômetro será apenas de armação de concreto.

O Governo do Tocantins já informou que não pretende demolir a antiga estrutrura, quando a nova ficar pronta. Disse que ela fará parte do patrimônio histórico do estado.

Veja mais notícias da região no g1 Tocantins.

