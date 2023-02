Ponte destruída por conta das chuvas é entregue após 13 meses em Barretos, SP

Estrutura fica em cima do córrego Barro Preto, entre os bairros Cristiano Carvalho e Zequinha Amêndola, e desabou em janeiro de 2022. Obra teve investimento de R$ 3 milhões. Ponte destruída pela chuva é entregue após 13 meses em Barretos

A ponte sobre o córrego Barro Preta, que desabou em Barretos (SP) durante as fortes chuvas de janeiro de 2022, foi entregue em cerimônia na tarde desta sexta-feira (10). O governador Tarcísio de Freitas (Republicanos) participou da entrega.

A ponte liga os bairros Cristiano Carvalho e Zequinha Amêndola, na Avenida Fraternidade Paulista 1, considerada uma das principais vias de acesso dos moradores para a cidade.

De acordo com o governo paulista, foram investidos quase R$ 3 milhões para a construção da nova travessia.

“Aquela situação que foi enfrentada aqui com certeza agora vai ser mais difícil de acontecer. A estrutura é mais resiliente, porque foi feita uma ponte, uma galeria, melhorou a macrodrenagem. O município vai ficar mais resistente com as chuvas”, disse o Tarcísio.

Em Barretos, Tarcísio assinou convênios com outros municípios para a execução de novos empreendimentos, no total de R$ 10,6 milhões, e formalizou a entrega de outras trabalhos em 11 cidades.

Governador Tarcísio de Freitas (Republicanos) participa de cerimônia em Barretos, SP

Temporal e destruição

Ruas e avenidas ficaram destruídas em Barretos em 6 de janeiro de 2022 após uma forte chuva.

O volume esperado para quatro dias, de 150 milímetros, caiu em apenas três horas, segundo a Defesa Civil informou à época.

Uma mulher de 77 anos morreu depois de ser levada pelas águas nesse temporal. O corpo dela foi encontrado dois dias depois.

Ponte desabou durante temporal em Barretos, SP, em 2022

Entre os pontos destruídos foi a ponte da Avenida Fraternidade Paulista 1. Ninguém passava pelo local no momento do acidente. À época, a prefeitura chegou a afirmar que a ponte já tinha apresentado problemas em 2013 e foi reformada pela gestão anterior.

As obras para reconstrução do local demoraram seis meses para ter início. A justificativa era a alta demanda da Defesa Civil, responsável junto ao estado pelo convênio dos serviços, diante da grande quantidade de obras de reconstrução em locais destruídos pela chuva em São Paulo.

Obras para reconstrução de ponte que desabou em Barretos (SP) em janeiro de 2022 começaram em julho

