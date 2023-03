Ponte entre SP e MG deixa de ter risco de interdição após cheia do Rio Grande, diz Defesa Civil

Trabalho de limpeza sob equipamento entre Colômbia (SP) e Planura (MG) foi concluído esta semana. Trecho sofreu com acúmulo de lixo durante aumento da vazão em janeiro. Ponte entre Colômbia (SP) e Planura (MG) correu risco de ser interditada em janeiro

A coordenadora da Defesa Civil de Colômbia (SP), Maria Inácia Macedo Freitas, disse nesta sexta-feira (3) que a Ponte Gumercindo Penteado, que liga o município a Planura (MG), deixou de ter risco de ser interditada por causa do nível da água no Rio Grande.

Ao g1, a coordenadora afirmou que o trabalho de limpeza sob o equipamento na BR-364 foi concluído esta semana.

O serviço foi solicitado pelo Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (DNIT), responsável pelo trecho, devido ao acúmulo de material orgânico durante o aumento da vazão em janeiro.

“Você limpa e joga [o lixo] rio abaixo. Porque, para fazer a retirada desse material, precisávamos de dragas, mas não temos. A gente utilizou cabos de aço para puxar o material, passou por baixo da ponte e foi embora”, conta a coordenadora.

Além da Defesa Civil, os trabalhos foram apoiados por equipes da Eletrobras Furnas. As ações começaram em 12 de fevereiro e terminaram na segunda-feira (27/2), contando com canoas e barcos, segundo Maria Inácia.

Por meio de nota, o DNIT disse que tem monitorado o nível da água da Hidrelétrica de Marimbondo, em Colômbia. Já Furnas afirmou que cumpre estritamente as determinações dos órgãos reguladores na operação das hidrelétricas sob sua concessão.

Ponte Gumercindo Penteado, sobre o Rio Grande, entre Colômbia (SP) e Planura (MG)

Cheia do rio

O risco de interdição da ponte esteve associado à cheia do Rio Grande e à abertura das comportas da Hidrelétrica de Marimbondo.

Ponte entre Colômbia, SP, e MG é monitorada devido a elevação do nível do Rio Grande

Os equipamentos foram abertos em 13 de janeiro, quando o volume do reservatório atingiu 74,3%. As comportas estavam fechadas desde 2012.

Atualmente, o acumulado é de 78%, mas os equipamentos já haviam sido fechados.

A ponte foi inaugurada há 69 anos e é uma alternativa para quem segue entre os dois estados. A via também é muito utilizada por motoristas que vão à região Norte do país.

