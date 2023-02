Ponte pênsil que caiu com pessoas entre SC e RS tinha pontos de corrosão na estrutura, diz delegado

Jovem de 20 anos, que não é visto desde o desabamento, é procurado pelos bombeiros. Caso é investigado pela Polícia Civil de Passo de Torres, no Sul catarinense. Imagem mostra estrutura comprometida

Corpo de Bombeiros de Passo de Torres/Divulgação

A ponte pênsil que caiu na divisa entre Santa Catarina e Rio Grande do Sul apresentava pontos de corrosão na estrutura, informou o delegado Maurício Preto nesta quarta-feira (22). Um jovem de 20 anos, que não é visto desde o desabamento, é procurado pelos bombeiros (veja abaixo).

Conforme o investigador, uma análise preliminar de peritos da polícia constatou que a queda pode ter sido causada pelo estado de conservação da ponte, em conjunto com a superlotação dela.

Compartilhe esta notícia no WhatsApp

Compartilhe esta notícia no Telegram

A estrutura tinha limite máximo de 20 pessoas, mas estava superlotada, conforme o investigador. Dezenas de pessoas passavam pelo local no momento da queda.

“Estava com um nível de enferrujamento acima do normal e isso também foi verificado perto do ponto de rompimento na parte de Torres, no Rio Grande do Sul”, disse o delegado.

A queda é apurada pela delegacia de Passo de Torres, no Sul catarinense.

Estrutura passou por manutenção três dias antes

Queda de ponte é investigada pela polícia catarinense

Localização da ponte que caiu entre Torres (RS) e Passo de Torres (SC)

Arte/g1

Buscas

O jovem Brian Grandi, 20 anos, é procurado desde a madrugada de segunda (20). Ele é considerado uma possível vítima pois não há confirmação de que ele estivesse na ponte no exato momento da queda.

Conforme as autoridades catarinenses, é possível que o jovem esteja em outro local, como na casa de amigos. Socorristas entraram no terceiro dia de buscas nesta quarta-feira.

Seis bombeiros militares e dois guarda-vidas civis, além de embarcação e motonáutica, auxiliam nas buscas nesta quarta. As buscas estão concentradas ao longo do Rio Mampituba e praias adjacentes e os bombeiros orientam que Informações podem ser repassada através do telefone 193.

Na terça-feira (21), a Polícia Civil informou que a última localização do GPS do celular do jovem desaparecido aponta para a região do Rio Mampituba. O rastreamento identificou que a atualização mais recente do aparelho foi às 2h21 de segunda.

Queda

Um vídeo divulgado nas redes sociais mostra o momento da queda com dezenas de pessoas sobre a estrutura (assista abaixo). Inaugurada em 1980, a ponte tem limite máximo de 20 pessoas e uma placa no local informa sobre a capacidade da estrutura.

Vídeo mostra momento em que ponte pênsil cai entre Passo de Torres (SC) e Torres (RS)

VÍDEOS: mais assistidos do g1 SC nos últimos 7 dias

Veja mais notícias do estado no g1 SC

Vito Califano