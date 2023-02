Ponte pênsil que caiu na divisa entre SC e RS e causou uma morte é desmontada

Parte da estrutura que ficou pendurada será removida para que embarcações consigam passar pelo Rio Mampituba Ponte que caiu em SC e RS é desmontada

Prefeitura de Passo de Torres/Divulgação

A ponte pênsil (sustentada por cabos), que caiu na divisa entre Santa Catarina e o Rio Grande do Sul, está sendo desmontada neste sábado (25). O incidente ocorreu na madrugada de segunda (20), quando um dos cabos de sustentação da estrutura cedeu. Cerca de 30 vítimas foram resgatadas, mas Brian Grandi, de 20 anos, que estava desaparecido desde a queda, foi localizado morto próximo do trecho.

Conforme a prefeitura de Passo de Torres, no Sul catarinense, a parte da estrutura que ficou pendurada será removida para que embarcações consigam passar pelo Rio Mampituba. A Polícia Civil catarinense está investigado o caso.

Os trabalhos no local começaram por volta das 5h e devem terminar ainda neste sábado. Conforme o município, sem a parte de madeira, por onde os pedestres e ciclistas passavam, a tendência é que o que resta da ponte suba e permita o tráfego de barcos no trecho. Os cabos, no entanto, não serão retirados do local.

A administração de Passo de Torres busca reconstruir a ponte destruída, porém, ainda não há prazo ou detalhes sobre o novo projeto. Atualmente, a gestão está em busca de investimentos junto aos governos federal e estadual. A estrutura foi inaugurada em 1980.

Estrutura passou por manutenção três dias antes

Corrosão na estrutura

A ponte pênsil apresentava pontos de corrosão na estrutura, informou o delegado Maurício Preto, responsável pelo inquérito policial. Conforme o investigador, uma análise preliminar de peritos da polícia constatou que a queda pode ter sido causada pelo estado de conservação da ponte, em conjunto com a superlotação dela.

“Estava com um nível de enferrujamento acima do normal e isso também foi verificado perto do ponto de rompimento na parte de Torres, no Rio Grande do Sul”, disse o delegado.

Localização da ponte que caiu entre Torres (RS) e Passo de Torres (SC)

Arte/g1

