Ponte que liga RS a SC já havia caído em evento de inauguração há quase 40 anos; relembre

A ponte pênsil que liga as cidades de Torres, no Rio Grande do Sul, e Passo de Torres, em Santa Catarina, já havia caído uma outra vez, há quase 40 anos. Em dezembro de 1984, a estrutura cedeu durante um evento de inauguração do local.

Na ocasião, dezenas de pessoas também caíram no Rio Mampituba depois da ponte despencar. No momento da queda, um padre fazia a benção do local. Na época, ninguém ficou gravemente ferido, nem houve mortes.

Na madrugada desta segunda-feira (20), a ponte voltou a cair. De acordo com a prefeitura, cerca de 100 pessoas estavam em cima da estrutura, que tem capacidade para 20, conforme placa de sinalização do local. Não havia fiscalização presente no momento da queda.

Pelo menos 30 pessoas foram resgatadas da água, 16 já receberam atendimento médico em Torres e há pelo menos três desaparecidos, conforme as equipes que atuam nos resgates.

A responsabilidade pela ponte é dos dois municípios, Passo de Torres e Torres. De acordo com o poder público, a manutenção da estrutura estava em dia e a documentação regular, o que permitia a passagem, com segurança, de pessoas. A suspeita é que o excesso de peso tenha causado o acidente.

”Antes da temporada, fizemos uma vistoria e manutenções preventivas. Não tínhamos relato ou sinal de que houvesse algum tipo de dano na estrutura que ensejasse um acidente desta natureza. O que se percebe é exatamente isso: foi uma sobrecarga, o número de pessoas extrapolou o limite”, afirma o prefeito de Torres, Carlos Souza (PP).

Cabos da ponte entre RS e SC romperam na madrugada desta segunda-feira

A equipe do Instituto Geral de Perícias (IGP) recolheu um cabo de ferro rompido da ponte. O material vai ser analisado pelos peritos.

Localização da ponte que caiu entre Torres (RS) e Passo de Torres (SC)

