ponte-que-perdeu-parte-do-guarda-corpo-em-temporal-oferece-perigo-a-moradores-em-campinas

Estrutura na Av. das Amoreiras e que passa sobre o Rio Capivari é a principal ligação da região central para diversos bairros. Secretaria de Serviços Públicos informou que vai ‘tomar as medidas necessárias’. Parte do guarda-corpo de ponte desaba e preocupa moradores em Campinas

Os estragos causados pelos temporais de janeiro ainda provocam reflexos para moradores de Campinas (SP). Na Avenida das Amoreiras, por exemplo, a ponte que passa sobre o Rio Capivari parte do guarda-corpo da estrutura cedeu além da passagem de pedestres.

Segundo moradores, o local é a principal ligação da região central da cidade até diversos bairros como Jardim Petrópolis, Santa Teresinha, Maria Rosa e Vida Nova.

Além disso, caminhões e linhas de transporte público, como a 122 (Terminal Vida Nova / Campinas Shopping via Terminal Ouro Verde), também passam pela ponte.

LEIA TAMBÉM

Com previsão de mais 125 mm de chuva, Defesa Civil alerta para deslizamentos, desabamentos e enchentes na região de Campinas

MP recomenda, e Campinas fecha trecho de avenida no entorno da Lagoa do Taquaral após árvore cair e matar criança

João Rodrigues, operador de grua, confirma que os estragos no local persistem há muito tempo, e destaca o perigo para os pedestres.

“Já faz tempo que está esse problema, outro dia passou uma pessoa e ela quase caiu. E as outras pessoas desviam [do buraco], mas passa os carros e quase atropela a gente. Isso aí está muito perigoso. Está feio esse negócio [problemas na ponte] aí!”, comenta.

A ponte que passa sobre o Rio Capivari, na Avenida das Amoreiras, em Campinas (SP) permanece sem manutenção

Reprodução/EPTV

Já o motorista Claudenir Reis destaca que o local é muito movimentado e o problema na ponte pode piorar ainda mais com as frequência das chuvas. “E aqui também tem o parque, o pessoal passa com bicicleta, com criança. É complicado!”

“E essa ponte, conforme vai chovendo, e é época de águas [muitas chuvas], vai assoreando mais o barranco, e com o tempo vai arrebentar tudo, e a prefeitura não está nem aí se ninguém cobrar. […] É meio difícil passar por aqui e não ficar meio apreensivo.”, diz.

Procurada para comentar o problema, a Secretaria de Serviços Públicos de Campinas informou que irá avaliar a situação e “tomar as medidas necessárias na região”, sem informar um prazo.

VÍDEOS: Tudo sobre Campinas e região

Veja mais notícias da região no g1 Campinas

Ufficio Stampa