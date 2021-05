ponte-sullo-stretto,-bonelli:-“grillo,-come-puoi-consentire-che-il-m5s-cambi-idea-cosi?”

Ponte sullo Stretto, le parole del coordinatore nazionale dei Verdi Angelo Bonelli

”Caro Grillo, dopo le affermazioni del sottosegretario alle Infrastrutture del M5S Giancarlo Cancelleri, il quale voltando le spalle ad anni di mobilitazioni contro il Ponte sullo Stretto di Messina, oggi si dichiara favorevole alla realizzazione dell’opera, come puoi consentire che il M5S cambi idea in questo modo quando, nel 2012, proprio tu attraversasti lo Stretto di Messina a nuoto per ribadire la tua contrarietà al ponte e aprire la campagna elettorale dello stesso Cancelleri come presidente della Regione Sicilia?”. Così il coordinatore nazionale dei Verdi Angelo Bonelli. ”Caro Beppe – continua Bonelli – guardiamo esterrefatti l’inversione a U che il M5S ha compiuto e continua a compiere su numerosi temi, in particolare quelli ambientali. Riguardo al Ponte sullo Stretto, poi, a lasciarci perplessi è anche la richiesta del sottosegretario Cancelleri di applicare ‘procedure semplificate’ per la sua repentina realizzazione”. ”I soldi pubblici – continua l’esponente dei Verdi – non andrebbero sprecati per opere inutili ma utilizzati per gettare le fondamenta della transizione ecologica con cui combattere i cambiamenti climatici che rischiano di travolgere permanentemente la Sicilia. I soldi necessari alla realizzazione del ponte, oltre 7 miliardi, andrebbero utilizzati per costruire l’Italia del futuro, rimuovendo finalmente le barriere tra Nord e Sud del Paese e sopperendo alle carenze storiche delle Regioni del Sud: per esempio, si potrebbero realizzare 750 km di rete attrezzata per tram e filobus rivoluzionando la mobilità delle aree urbane delle nostre città”. ”La strada intrapresa dal Governo – conclude Bonelli – in tutto si discosta dalla visione iniziale del Movimento ed è per questo motivo che, da ambientalisti, ci rivolgiamo direttamente a te, Beppe Grillo per chiederti di intervenire prima che sia troppo tardi”.