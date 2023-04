Ponte usada por madeireiros é implodida pela PF durante operação em RO

Ponte erguida no Parque Aripuanã visava dar apoio a madeireiros, segundo PF. Ninguém foi preso durante ação, mas investigação segue. Ponte usada no Parque Aripuanã foi destruída por operação

PF/Reprodução

Uma ponte construída para acessar o Parque Aripuanã, no sul de Rondônia, foi implodida por policiais federais durante uma operação realizada neste fim de semana. Segundo a Polícia Federal (PF), esta é a terceira vez que uma ponte precisa ser destruída no parque.

A polícia diz que a construção dessa estrutura para passagem de veículos visava dar apoio a madeireiros que atuam na retirada ilegal de produtos florestais da área de preservação

Na Operação Espanta Lobos, realizada no sábado (1°) e domingo (2), os agentes da PF e do Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (Ibama) estiveram dentro do parque atrás dos criminosos.

De acordo com a PF, pontes erguidas no mesmo ponto do parque já foram destruídas, em 2020 e 2022, e a reconstrução dessas estruturas “demonstram a capacidade financeira e articulação para manutenção das atividades”.

A ordem para implodir a ponte, pela terceira vez, foi dada pela Justiça Federal em Vilhena (RO). Foram detonados explosivos pelo Grupo de Bombas da PF para, assim, acabar com a passagem de veículos no local. Ninguém foi preso e a operação vai seguir em andamento.

Ponte é implodida durante ação da PF em RO

Reprodução/PF

Operação Espanta Lobos em Rondônia

PF/Reprodução

FOTOS: PF destrói ponte clandestina usada para retirar madeira ilegal de área de preservação em RO

