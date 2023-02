pontes-avariadas-pelas-chuvas-no-limite-entre-campinas-e-monte-mor-oferecem-risco-aos-moradores

Em uma das estruturas, residentes da região improvisam passagem para transitar; Prefeituras negociam solução para manutenção do local. Pontes em área rural oferecem riscos a moradores que vivem entre Campinas e Monte Mor

Duas pontes na área rural no limite entre Campinas (SP) e Monte Mor (SP) que foram avariadas por conta das fortes chuvas que atingem a região desde o final de 2022 oferecem risco aos usuários. Moradores que dependem das passagens para levar filhos às escolas ou trabalham reclamam dos transtornos.

“Tem as crianças que vão para escola, tem o pessoal que usa, que trabalha, muitos caminhoneiros dependem dessa passagem, é muito importante”, contou a moradora Mariana Pinson.

Mediante aos riscos, em um dos pontos o trânsito com automóveis está impossibilitado. Para realizar o trajeto a pé, moradores construíram uma passagem improvisada.

Pontes oferecem riscos aos residentes de Monte Mor e Campinas.

“Os funcionários que trabalham com a gente, a maioria mora do outro lado da ponte, em Monte Mor. Ai fica complicado, pelo horário do serviço acaba atrasando, na quarta-feira (1) mesmo tivemos que colocar uma escada para este morador passar, tinha 60 anos”, disse Claudiney Rocha.

Segundo a Prefeitura de Campinas, a ponte, que fica localizada na Estrada Municipal CAM 268, na divisa dos municípios, está no plano de recuperação da cidade que tem início previsto para fevereiro.

Campinas vai usar R$ 83,5 milhões do superávit para custear 31 obras em locais destruídos por temporais

Ainda conforme a Prefeitura, solução para a obra está sendo negociada com a Prefeitura de Monte Mor e o Governo do Estado.

A Secretaria Municipal de Serviços Públicos de Campinas bloqueou o acesso ao local com tubos de concreto, colocou cavaletes e fitas zebradas de sinalização para evitar a aproximação de pessoas e veículos.

Conforme o órgão, uma equipe será enviada para averiguar situação da passagem construída pelos moradores e tomar as providências caso seja constada situação de risco.

