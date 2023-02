pontes-e-estradas-rurais-danificadas-por-chuvas-passam-por-reparos-em-presidente-prudente

Ponte que liga a estrada do distrito de Floresta do Sul e ponte Toshio, no distrito de Eneida, estão interditadas para manutenção. Seagri realiza reparos de estradas e pontes que sofreram danos com as intensas chuvas em distritos de Presidente Prudente (SP)

Prefeitura de Presidente Prudente

A Prefeitura de Presidente Prudente (SP), por meio da Secretaria Municipal de Agricultura e Abastecimento (Seagri), realiza a manutenção e melhorias das pontes e estradas rurais do município, que busca solucionar os estragos sofridos em razão do intenso fluxo de chuvas registrado nos últimos dias.

De acordo com informações da Seagri, no momento, as pontes rurais que sofreram danos foram interditadas e sinalizadas e estão sendo monitoradas, com as medidas necessárias para realizar os reparos.

O técnico da Secretaria Municipal de Agricultura esteve nesta sexta-feira (24) na ponte Navarro, no distrito de Eneida, onde verificou que a estrutura não foi danificada, liberando a passagem de veículos. Essa ponte havia ficado submersa por conta do intenso fluxo pluvial.

A secretaria acompanha e monitora os pontos críticos para planejamento dos trabalhos e distribuição das equipes e maquinários, de acordo com a estiagem do tempo para permitir a execução dos serviços.

Seagri realiza reparos de estradas e pontes que sofreram danos com as intensas chuvas em distritos de Presidente Prudente (SP)

Prefeitura de Presidente Prudente

Conforme informações do secretário Maurício Nabhan, na ponte que liga a estrada do distrito de Floresta do Sul, a chuva arrancou duas cabeceiras. O local está interditado para manutenção, visando a solução do problema neste ponto, para liberação do tráfego no local.

Outro local interditado para manutenção é a ponte Toshio, no distrito de Eneida, onde teve a estrutura comprometida, por conta do volume de águas, a estrutura inteira foi arrancada.

A ponte da Estrada Primeiro de Maio teve a cabeceira afundada e também está no cronograma de trabalho da Seagri para manutenção.

Seagri realiza reparos de estradas e pontes que sofreram danos com as intensas chuvas em distritos de Presidente Prudente (SP)

Prefeitura de Presidente Prudente

Seagri realiza reparos de estradas e pontes que sofreram danos com as intensas chuvas em distritos de Presidente Prudente (SP)

Prefeitura de Presidente Prudente

VÍDEOS: Tudo sobre a região de Presidente Prudente

Veja mais notícias em g1 Presidente Prudente e Região.

Mata