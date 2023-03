ponzano-in-vetrina-film-e-video-musicali-girati-nel-piccolo-borgo

Il piccolo borgo di Ponzano di Fermo con le sue chiese storiche, le colline con boschi e sentieri rappresentano il set ideale per film e video promozionali. Negli ultimi mesi la frazione di Torchiaro, ma anche il castello del capoluogo, la chiesa di San Marco, la suggestiva Madonna delle Cataste sono divenuti luoghi molto apprezzati e richiesti. Lo scorso ottobre una troupe guidata dall’attore e regista marchigiano Simone Riccioni, circa un anno fa stessa storia con il regista tolentinate Damiano Giacomelli, insomma i paesaggi e l’architettura di edifici storici e contesti urbani sono sempre più apprezzati. L’ultimo in ordine di tempo il violinista amandolese Valentino Alessandrini, che ha girato un video promozionale in cui suona il suo violino con alle spalle la chiesa della Madonna delle Cataste, il video finito su un noto canale social ha già raccolto numerosi commenti. “Il fatto che in una piccola comunità come la nostra ci siano tanti luoghi di interesse architettonico e paesaggistico non può farci che piacere – dichiara il vice sindaco Diego Mandolesi –. Il fatto che produzioni cinematografiche ci contattino per delle registrazione, il videoclip girato recentemente da Valentino Alessandrini (nella foto) in pochi giorni ha riscosso subito enorme successo, lo stesso violinista ha confessato di essersi emozionato suonando alla Madonna delle cataste. Tutto questo contribuisce a promuovere i piccolo borghi”.

