pop-e-marta-bonafoni-a-viterbo-per-elly-schlein

VITERBO – Pop, il movimento regionale presieduto da Marta Bonafoni, già consigliera alla Regione Lazio, appena rieletta, questa volta tra le file dell’opposizione, prende posizione per le primarie del PD del 26 febbraio 2023.

E lo fa senza esitazione, perché riconosce nella posizione di Elly Schlein la comune matrice di costruzione di un futuro a partire dal basso, facendo tesoro di esperienze, progettualità e best practice di cui il nostro Paese è ricco.

Per questo motivo, il coordinamento di Pop Viterbo ha deciso di aderire al Comitato Provinciale Viterbo per Elly Schlein e di supportarne le attività.

Quella di Elly Schlein è una proposta di lavoro per il Partito Democratico che rispecchia ciò che da anni, a livello regionale, Pop sta cercando di costruire e valorizzare nelle intersezioni. Connettere mondi che la politica sembra non riuscire a intercettare e dar voce alla pluralità di percorsi che non riescono ad essere rappresentati dal vecchio modo di concepire la cosa pubblica è l’obiettivo del movimento e, al tempo stesso, la possibilità concreta offerta dalla nuova, coraggiosa e innovativa prospettiva che domenica prossima Pop intende sostenere.

Il coordinamento di Pop Viterbo invita, dunque, a recarsi ai seggi, domenica 26, nella consapevolezza che ciò che accadrà riguarda tutti e tutte molto più di quanto si è portati a pensare e che, perciò, esprimere la propria preferenza è di fondamentale importanza per cambiare, finalmente, ciò che fin qui ha reso il PD un partito spesso troppo lontano dalle persone.

Per parlarne e confrontarsi insieme Pop Viterbo ha organizzato un incontro aperto con la consigliera Marta Bonafoni. L’incontro si terrà sabato alle 11 presso il Bistrot del Teatro, in Via Cavour 9.

E’ possibile trovare la localizzazione dei seggi a Viterbo presso il link

https://trovaseggio.primariepd2023.it

