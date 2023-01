População de Presidente Prudente pode enviar sugestões de prioridades a serem incluídas na Lei de Diretrizes Orçamentárias

Interessados poderão colaborar com o desenvolvimento socioeconômico da cidade através da internet, a partir desta segunda-feira (30). Interessado poderá acessar um link na página oficial da Prefeitura de Presidente Prudente (SP) para dar sugestões

A partir desta segunda-feira (30), a população de Presidente Prudente (SP) poderá enviar sugestões à Prefeitura Municipal sobre o que considera como prioridades a serem incluídas na Lei de Diretrizes Orçamentárias de 2024 (LDO).

Segundo informações do Executivo, nos próximos 30 dias, o interessado poderá acessar um link na página oficial da Prefeitura, para dar sugestões e, assim, colaborar no desenvolvimento socioeconômico da cidade.

De acordo com a Secretaria de Finanças, esta é uma oportunidade de aprender e contribuir para que o orçamento municipal seja elaborado de forma mais participativa e transparente.

A participação na LDO trata-se de um formulário onde qualquer munícipe pode sugerir até cinco prioridades em demandas específicas, divididas em questões sociais, econômicas, infraestrutura e governança.

Ainda conforme a secretaria, o orçamento é o principal instrumento de planejamento das administrações públicas. Nele estão contidos todas as receitas e despesas que são estruturadas na forma de programa de governo.

A Lei de Diretrizes Orçamentárias, por sua vez, estabelece as metas e prioridades da Prefeitura Municipal para o exercício financeiro seguinte, orientando a elaboração e execução do orçamento. Com base na LDO, aprovada pelo Legislativo, o Executivo elabora a proposta orçamentária para o ano seguinte.

