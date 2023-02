Por demora em identificação, corpos de maranhenses vítimas de temporal no Litoral Norte de SP devem chegar ao MA neste sábado

As vítima são os irmãos Joina Cristina Pereira Souza, de 16 anos, e Felipe Pereira Souza, de 9; outras três pessoas da mesma família seguem desaparecidas. Os maranhenses Joina Rocha e Felipe Rocha estão entre as vítimas da tragédia

Arquivo pessoal

Devem chegar na madrugada deste sábado (25) ao Maranhão, os corpos dos irmãos Joina Cristina Pereira Souza, de 16 anos, e Felipe Pereira Souza, de 9. Eles estão entre as vítimas do temporal que devastou o Litoral Norte de São Paulo no último fim de semana.

Inicialmente, os corpos deveriam ter chegado ao Maranhão na quarta-feira (22), mas segundo parentes das vítimas, como o corpo de Felipe Pereira não tinha documento de identificação, foi necessário realizar um exame utilizando as impressões digitais para identificar o menino.

Assim que chegar ao Maranhão, os corpos devem ser levados para a cidade de Rosário, a 75 km de São Luís, onde serão velados. O enterro está previsto para ocorrer ainda no sábado, no povoado São Simão, zona rural de Rosário.

Outras três pessoas da mesma família continuam desparecidas, são eles Suelen Cristina, mãe de Joina e Felipe; Jhonata Rocha, marido de Suelen e o filho do casal, Jhonata Gabriel Pereira, de apenas um ano.

Suelen Cristina, o marido Jonatas Rocha e o filho do casal, Jonatas Gabriel, ainda estão desparecidos

Arquivo pessoal

A família é natural de Rosário, mas morava em São Paulo há alguns anos. Eles haviam ido passar o feriado de Carnaval em uma casa de praia, em São Sebastião, uma das áreas mais afetadas pelas chuvas.

Tragédia em SP

Até esta sexta-feira (24), o temporal que devastou o Litoral Norte de São Paulo no fim de semana já vitimou 54 pessoas, segundo a Defesa Civil. Destas, 53 pessoas morreram em São Sebastião e uma em Ubatuba.

Segundo o governo estadual de São Paulo, 38 corpos já foram identificados e liberados para o sepultamento. As vítimas 13 homens adultos, 12 mulheres adultas e 13 crianças. Os demais ainda aguardam perícia e identificação.

Seis dias após a tragédia, há ainda dezenas de desaparecidos. Na última divulgação do governo estadual, cerca de 30 pessoas estavam desaparecidas. De acordo com a Defesa Civil, há mais de 4 mil desalojados ou desabrigados.

Bombeiros, agentes da Defesa Civil e voluntários seguem com as buscas de forma ininterrupta, ao longo da madrugada. A ação é reduzida ao longo da noite e pela manhã, a equipe é reforçada.

Os trabalhos de buscas acontecem especialmente em bairros da costa sul da cidade de São Sebastião, como a Vila Sahy, área que concentra a maioria das vítimas da tragédia, e Juquehy.

Ufficio Stampa