Por falta de doses, Barra Mansa suspende aplicação da Pfizer Baby

Adilson Silveira/Prefeitura de Limeira

Barra Mansa (RJ) suspendeu nesta segunda-feira (23) a aplicação da Pfizer Baby em bebês de seis meses a menores de três anos.

Segundo a prefeitura, a suspensão foi devido ao atraso no reabastecimento de vacinas da Secretaria Estadual de Saúde.

O município aguarda o recebimento de novos lotes para reabastecer os estoques das doses e normalizar a imunização.

Os outros públicos continuam sendo imunizados contra a Covid-19 nas unidades de saúde.

Vito Califano