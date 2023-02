Por falta de manutenção, antigo prédio de UPA em Piracicaba acumula mofo e infiltrações

Todos os atendimentos no local foram encerrados em dezembro de 2022 e, desde então, o prédio está fechado. Moradores reclamam do abandono. Antigo prédio de UPA em Piracicaba tem vestígios de destruição e falta de manutenção

Um prédio onde antes funcionava a Unidade de Pronto Atendimento (UPA) Vila Cristina, em Piracicaba (SP), acumula problemas por falta de manutenção. O local está fechado atualmente e com infiltração e mofo por toda parte.

Até maio de 2020, o prédio abrigava a UPA Vila Cristina, que foi transferida para a Rua Dona Anésia. O local desde então abrigou atendimentos do Centro de Atenção Psicossocial – Álcool e Drogas (Caps-AD) e a farmácia municipal.

Ambos os atendimentos foram encerrados em dezembro de 2022 e o prédio ficou fechado. Moradores da região reclamam dos problemas, depredações e invasões por usuários de drogas.

Imagens do local feitas pela equipe da EPTV, afiliada TV Globo, mostram muita sujeira, infiltrações, mofo, rachaduras e vidros quebrados.

Antigo prédio de UPA acumula problemas de falta de manutenção em Piracicaba

Logo na entrada é possível ver infiltração no teto e o chão bastante molhado. Em algumas salas o teto é coberto parcialmente por mofo e a tinta da parede descascou por conta da água que escorre.

No chão de alguns locais é possível ver lodo, por conta da água acumulada. Em uma das salas estão alguns equipamentos, como televisão, monitor de computador e um fogão, além de documentos empilhados em caixas.

“É muito triste, ‘né’, um prédio desse abandonado, desperdiçado”, lamentou a dona de casa Juciléia dos Santos.

Já a operadora de caixa Débora Bastos afirma que o prédio deveria ser reaproveitado. “Eu acho que eles deveriam reutilizar, reformar para a saúde, para o povo mesmo. É um desperdício estar assim”, afirmou.

Antigo prédio de UPA em Piracicaba acumula infiltração e mofo

Em nota, a Secretaria de Saúde informou que os serviços que antes funcionavam no prédio foram transferidos porque ele apresentava problemas de infraestrutura.

“Equipes do departamento de Manutenção e Obras da SMS realizam limpeza na área externa do prédio e a GCM faz rondas constantes naquela região para preservação do prédio público e pede que a população auxilie informando pelo telefone 156 caso veja descarte irregular de sujeira/entulho no local e acione a GCM pelo telefone 153 em caso de depredação/vandalismo no local.”

Ainda conforme a pasta, iniciaram-se estudos para avaliar a reforma do prédio e possível instalação de um novo serviço de saúde no espaço.

