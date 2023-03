Por falta de materiais, indígenas não voltam para escola e voluntários se juntam para arrecadar doações

Voluntários já conseguiram arrecadar lápis, canetas e borrachas. A principal demanda é de cadernos, de 15 a 20 matérias. Doações de cadernos serão destinados aos estudantes indígenas nas aldeias

Voluntários se juntaram para arrecadar cadernos que serão doados aos estudantes indígenas de aldeias Xerente, no Tocantins. A mobilização começou depois que o diretor de uma escola identificou que alguns alunos não tinham voltado para a escola por falta de materiais escolares.

Compartilhe no WhatsApp

Compartilhe no Telegram

A campanha está sendo feita por voluntários da Rede Solidária. Canetas, caixas de borracha e lápis já foram arrecadados. Agora o foco é conseguir cadernos de 15 a 20 matérias, que serão entregues a alunos do 6º ano do ensino fundamental à 3ª série do ensino médio.

“Estamos um pouquinho atrasados porque fomos avisados quando o diretor da escola percebeu que uma parte dos alunos não tinha retornado para a aula ainda. Ele identificou que foi essa necessidade de material escolar”, explicou a integrante da rede solidária, Eva Pereira.

Voluntários arrecadam materiais escolares para estudantes indígenas da etnia Xerente

Reprodução/TV Anhanguera

LEIA MAIS:

Pelo menos 200 indígenas estão sem acesso à educação no TO por falta de escola e transporte

Mais de 200 indígenas ficam sem estudar no TO por falta de transporte e material escolar e lideranças fazem protesto; VÍDEO

Os voluntários estabeleceram dois pontos de coleta. Veja:

Centro de Educação Infantil Alecrim Dourado – na 104 Norte em Palmas

Associação Comercial e Industrial – em Miracema do Tocantins

Veja mais notícias da região no g1 Tocantins.

pappa2200