Por falta de transporte escolar, mãe precisa escolher qual filha mandar para escola em Palmas

Aulas da rede municipal foram retomadas na semana passada, mas os ônibus estão voltando de forma gradual. Crianças e adolescentes de setores de chácaras estão sendo prejudicados. Pais de alunos reclamam da falta de transporte escolar

A dona de casas Geani Marinho está precisando escolher qual das filhas mandar para a escola no início deste ano letivo na rede municipal de Palmas. É que as aulas foram retomadas, mas o transporte escolar não acompanhou.

“Meu esposo está pedindo ao diretor para liberar minha filha mais cedo para poder bater com o horário do almoço para trazer ela. A outra não está indo no momento porque só dá de levar uma na moto. Estamos escolhendo. Deixando uma para ficar e a outra para ir”, disse.

As aulas da rede municipal de Palmas foram retomadas na semana passada. Sem o transporte as crianças e adolescentes de setores de chácaras de Palmas e bairros mais afastados estão perdendo aula.

A confeiteira Zilda Barros teve que parar de trabalha para ficar com os netos e a sobrinha.

“Eu deixo de trabalhar, de pegar uma encomenda para ficar com eles porque não está tendo Ônibus para irem para escola. Estão perdendo aula, perdendo conteúdo. Como vão ficar? A gente não pode sair todo mundo e deixar só em casa. Está difícil a situação”, disse.

A manicure Nalmecy de Sousa tem dois filhos, um no ensino médio e outro que fica em um centro municipal de educação infantil. Os dois estão sem ônibus escolar e a família não tem condição de leva-los para escola.

“São R$ 25, R$ 30 todo dia para ir para voltar. Não dou conta. Tem dia que eu ganho R$ 30, outro dia não ganho nem isso. E aí, vou fazer o que? O que vai comer?”, disse a manicure.

O que diz o município

A Secretaria Municipal da Educação (Semed) informou que iniciou nesta segunda-feira (6), o serviço de transporte escolar com 63 ônibus em operação e ressalta que a previsão é de que até o fim desta semana as demais rotas, como a do setor Sonho Meu, sejam atendidas.

A Semed destaca que nenhum aluno será prejudicado quanto ao calendário escolar, pois as unidades educacionais farão prontamente as reposições de aulas que forem necessárias, reafirmando o compromisso da gestão com a educação municipal.

