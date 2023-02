Por inclusão, família de menino autista percorre rodeios gaúchos e recebe homenagens

Laçador Eliezer Mendes, de 11 anos, é de Criciúma (SC). No sábado (18), recebeu troféu em festa campeira realizada em Osório (RS). ‘É uma grande alegria’, diz a mãe. Elizer (à direita da menina que segura a bandeira), a cavalo, chamando a atenção para o autismo

Giovani Grizotti

Promover a inclusão das crianças autistas nos rodeios crioulos do Rio Grande do Sul se tornou uma “missão” para a mãe Simone Mendes Maciel, de Criciúma (SC). Para isso, ela acompanha o filho Eliezer Mendes, 11 anos, nas provas de laço para mostrar que, apesar do transtorno, o jovem catarinense é capaz de participar da competição.

Tudo começou no rodeio de São José dos Ausentes, no mês passado, onde o menino laçou, deu a volta de honra e recebeu um troféu. Logo em seguida, a família foi até a Festa Nacional do Churrasco, em Lagoa Vermelha, onde Eliezer foi convidado para fazer a laçada de abertura de uma das modalidades (assista entrevista abaixo).

Depois, ele participou do Rodeio Nacional do CTG Manotaço, em Gramado, e no sábado (18), voltou a receber um troféu no rodeio promovido pelo Piquete Mathias Velho Pacheco, em Passinhos, distrito de Osório. Eliezer entrou na cancha a cavalo, segurando a bandeira sobre o autismo (assista ao vídeo abaixo).

“É uma grande alegria ver meu filho incluído naquilo que ele gosta, poder dar as armadinhas (laçadas) nos rodeios, ser reconhecido. A ecoterapia faz muito bem para o desenvolvimento dele. Recebemos muitos nãos. Por isso que eu me dedico tanto. Levanto essa bandeira do autismo pra ele levar essa bandeira e representar todas as crianças que são deficientes visíveis e principalmente as crianças invisíveis, para que todas sejam enxergadas”, diz a mãe Simone.

Eliezer (esquerda) em Gramado

Arquivo pessoal

