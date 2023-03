Por que a panela de pressão pode explodir e que cuidados tomar? Veja dicas após morte de cozinheira

Medo de usar panela de pressão é comum, mas há formas de prevenir acidentes. Cuidado vem à tona após panela explodir e cozinheira morrer em restaurante de Mogi Guaçu (SP). Veja cuidados necessários para prevenir explosão de panelas de pressão

Você tem medo de usar panela de pressão para cozinhar? Este tipo de recipiente exige, sim, alguns cuidados no manejo para evitar acidentes graves. A atenção é necessária desde o momento da compra, na verificação do selo de segurança do Inmetro, até o comportamento da panela no fogão.

Professor do curso de gastronomia da PUC-Campinas (SP), Tibério Gil explica que o selo do Inmetro comprova que o produto passou por testes prévios, antes de ser disponibilizado nas lojas. Esse é o primeiro cuidado. Assista à entrevista completa no vídeo acima.

O alerta sobre o uso correto do equipamento veio à tona nesta sexta-feira (10) após a explosão de uma panela que matou a cozinheira de um restaurante em Mogi Guaçu (SP).

A mulher, de 36 anos, estava com outras funcionárias no local, que não se feriram. Imagens de câmera de segurança registraram o momento em que ela chegou a ser arremessada com o impacto da explosão. Veja mais abaixo.

Confira a seguir cuidados que você deve ter com a panela de pressão:

Selo do Inmetro é essencial?

Como saber o volume que a panela suporta?

Em qual boca do fogão colocar a panela?

Uso de esponja de aço para limpeza é arriscado?

Pode tirar a pressão debaixo da torneira da pia?

Panela parou de fazer barulho do nada. E agora?

Câmeras de segurança flagram explosão de panela que matou cozinheira em Mogi Guaçu

1. Selo do Inmetro é essencial

A panela de pressão escolhida pelo consumidor precisa ter o selo do Instituto Nacional de Metrologia, Qualidade e Tecnologia (Inmetro), para comprovar que ela passou por testes de segurança antes de ser comercializada. Se não tiver esse selo, não compre.

No site do órgão federal, há o detalhamento das inspeções feitas nos testes.

“Os requisitos de segurança foram aperfeiçoados e houveram acréscimos de requisitos técnicos, tais como avaliação e classificação de antiaderente, critérios de temperatura nas alças e cabos, resistência à corrosão e migração de elementos durante a cocção, para atendimento aos critérios estabelecidos pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa)”, informou a instituição.

Panela de pressaõ precisa ter o selo do Inmetro como garantia de segurança

2. Como saber o volume que a panela suporta?

O volume que a panela suporta também precisa ser levado em consideração na hora da compra. É preciso respeitar a quantidade que vai ser preparada dentro da panela de pressão, e existem tamanhos variados no mercado.

Dentro da panela costuma ter uma marca, com letras e/ou números, que deve ser respeitada na hora de inserir os ingredientes. Ela fica abaixo da altura do cabo — informação importante para as panelas mais usadas que podem ter perdido essa marcação.

“Toda panela tem, na verdade, uma capacidade. A gente nunca deve exceder dentro da panela o volume máximo de itens, ingredientes sólidos ou líquidos”, explicou o professor de gastronomia Tibério Gil.

Dentro da panela de pressão tem um indicador do limite máximo para colocar os ingredientes sem risco de acidentes

3. Em qual boca do fogão colocar a panela?

A quantidade de calor que vai ser aplicada na panela de pressão também exige cuidados. O fogo não pode “envolver” o fundo da panela. Ele precisa estar concentrado no centro do fundo.

“Se a panela tem 20 cm, o fogo não pode exceder 18 cm. O fogo nunca deve ultrapassar essa marca. Tem que haver uma distância de pelo menos 3 cm a 5 cm sem fogo, para que esse fogo não lateralize.”

“A gente não deve de maneira nenhuma deixar o fogo passar da lateral da panela. Desta forma o fogo fica concentrado, e a gente sabe que é uma quantidade correta de temperatura para que essa panela não exceda a pressão”, completou o professor.

Marca no fundo da panela de pressão limita até onde o fogo pode ir para evitar acidentes

4. Uso de esponja de aço para limpeza é arriscado?

A limpeza faz parte de uma manutenção da panela, e é comum usar esponja de aço para tirar manchas com o passar do tempo. No entanto, o professor de gastronomia alerta que a palha ou a esponja de aço é um material abrasivo que danifica o metal da panela de pressão.

“Esse metal, que geralmente é o alumínio, ele vai desbastando. Um indicador disso são as letras do fundo da panela. Se você já passou tanta palha de aço a ponto dessas letras não estarem bem legíveis ou terem desaparecido completamente, é um indício que essa panela de pressão deve ser substituída.”

Fundo da panela de pressão precisa mostrar letras apesar de limpeza com palha de aço; quando sumirem, precisa substituir a panela

5. Pode tirar a pressão debaixo da torneira da pia?

O professor de gastronomia Tibério Gil explica que não se deve “de jeito nenhum” tirar a pressão da panela à força, colocando-a debaixo da torneira na pia.

“Não faça isso. Nós estamos com um ambiente com pressão, uma atmosfera diferente da de fora. Quando a gente pega uma panela de pressão e coloca debaixo da água gelada, com toda aquela temperatura, nós estamos trabalhando contração e dilatação metálica. Aqui dentro pode ter uma pressão gigantesca. O ideal é que ela perca pressão naturalmente.”

Panela de pressão: veja como usar o utensílio com segurança

6. Panela parou de fazer barulho do nada. E agora?

Sabe quando a panela começa a fazer o barulho de que “pegou pressão” e solta o ar pelo pino (válvula)? Esse é o comportamento normal dela. Se o barulho parar do nada, é preciso agir rápido.

“Se em determinado momento você perceber que aquele barulho diminuiu muito ou cessou, olha o fogo. Se o fogo ainda estiver aceso, a panela estava com pressão e parou repentinamente, desligue rapidamente o fogo se estiver perto e saia da cozinha. Se está afastado, longe e não dá tempo de chegar no fogo, avise as pessoas da cozinha, saia e desligue o gás para fora da cozinha”, completou o professor.

Momento da explosão em churrascaria de Mogi Guaçu (SP)

