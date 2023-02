Por que os anfíbios estão sumindo da Mata Atlântica?

Pesquisadores relacionam possíveis fatores que colocam espécies de sapos, rãs e pererecas em risco de extinção. Rã é exclusiva da cidade de Florianópolis (SC) e corre risco de extinção

Pedro Peloso/Arquivo Pessoal

Por que os anfíbios estão desaparecendo da natureza de maneira tão acelerada? É o que um grupo de pesquisadores têm tentado desvendar.

O declínio de populações de sapos, rãs e pererecas, os chamados anfíbios anuros, representam grandes sinais da perda de biodiversidade pelo mundo. Mas no Brasil, o número é muito preocupante.

Até então, a poluição ambiental e os efeitos da radiação ultravioleta do tipo B (UVB) seriam os principais motivos para esse encolhimento das populações. Mas um trabalho de revisão publicado na revista científica Biological Conservation sugere que mais fatores possam estar relacionados a esse cenário, principalmente na Mata Atlântica.

“Podemos dizer que esse cenário pode ter relação com fatores combinados. Ou seja, além da poluição e radiação, a perda de habitat, aumento da temperatura global e até um patógeno descoberto em 1990, o chamado fungo quitrídio anfíbio, da espécie Batrachochytrium dendrobatidis, pode contribuir para o declínio acelerado de espécies de anfíbios”, conta Felipe Toledo, professor da Unicamp e principal autor do estudo.

Luís Felipe Toledo foi o primeiro cientista a encontrar anfíbios com o fungo no Brasil

Arquivo Pessoal Luís Felipe Toledo

Ao longo dos últimos 130 anos, foi analisada uma diminuição no número de indivíduos de populações de quase 15% das cerca de 700 espécies conhecidas de anuros do bioma brasileiro. “A Mata Atlântica é o lugar do planeta com o maior número de espécies e populações de anuros que sofreram declínio – e os anfíbios são o grupo de animais mais ameaçados de extinção do mundo”, conta Toledo.

O objetivo do trabalho foi fazer um balanço histórico de como o declínio de anfíbios se deu na Mata Atlântica, da qual restam cerca de 10% da vegetação original, desde que esses animais começaram a ser registrados no bioma. Para isso, a equipe revisou a literatura científica, buscou dados em coleções de museus e entrevistou especialistas da área para identificar quais populações de anfíbios que diminuíram ou desapareceram.

Das nove espécies identificadas, oito são anuros, grupo dos sapos, rãs e pererecas

Pedro Peloso/Arquivo Pessoal

No mapa abaixo é possível analisar a distribuição de declínios de anfíbios na região sul do país (Rio Grande do Sul, Santa Catarina e Paraná) e sudeste (São Paulo, Rio de Janeiro, Espírito Santo e Minas Gerais). O tamanho do círculo indica o número de declínios da população em um único local. As ecorregiões são sombreadas em cores diferentes.

Áreas com círculos representam tamanho dessa redução

Artigo científico

Já o segundo gráfico mostra o número de populações que diminuíram (em vermelho) e que foram redescobertas ou recuperadas (em verde) ao longo dos anos. As linhas tracejadas encerram o pico de declínio. O gráfico inferior indica o número de populações que diminuíram, classificadas em cada uma das três categorias de progressão de declínio propostas.

Grafico sobre declinio dos annfíbios

Artigo científico

Um dado preocupante foi que 128 das 169 populações que declinaram em algum momento não foram redescobertas no mesmo lugar mais tarde ou não se recuperaram (não voltaram a apresentar a mesma quantidade de indivíduos). Esse número é o dobro do que aparece em levantamentos anteriores, dizem os autores do estudo, e pode ainda estar subestimado.

“Os grupos de anuros mais afetados pelo encolhimento de suas populações foram os pertencentes às famílias Cycloramphidae, Hylodidae e Phyllomedusidae. O estudo constatou que uma população de anfíbios que encolheu demora, em média, 21 anos para recuperar o número de indivíduos perdidos. Provavelmente só daqui a uns 10 ou 15 anos vamos saber de verdade que espécies estão desaparecendo hoje”, explica.

Sapinho-pingo-de-ouro

Carlos Alberto Coutinho

Outros dados

O artigo de revisão mostra que houve um grande declínio de populações de anfíbios em 1979. Nesse ano, há registros de que apenas 235 sapos, rãs e pererecas foram capturados na Mata Atlântica e depositados em museus de zoologia. A título de comparação, o ano com mais amostras registradas pelo estudo é 2011, quando quase 4.800 espécimes foram catalogados.

A perda de anfíbios pode parecer algo distante do dia a dia das pessoas, mas tem implicações importantes para a vida em sociedade. Cada espécie ou população que desaparece ou encolhe dificulta o acesso ao animal que deveria ser estudado e pode carregar substâncias com potencial de remédios – a pele dos anuros tem elementos que ajudam no desenvolvimento de fármacos.

Perereca-de-vidro

Renato Gaiga

“Além disso, torna o meio ambiente mais vulnerável. Os anfíbios comem pragas agrícolas. Sem eles, o agricultor precisa usar mais agrotóxicos, o que aumenta o preço dos alimentos e prejudica a saúde humana e ambiental”, comenta o zoólogo da Unicamp.

Já os girinos também tem sua importância. “Por serem majoritariamente herbívoros, os girinos ajudam a oxigenar lagos e lagoas, evitando a sua a eutrofização [o crescimento excessivo das plantas em ambientes aquáticos devido ao acúmulo de nutrientes], fenômeno que afeta a vida de peixes e causa impactos na indústria pesqueira”, finaliza.

Vittorio Ferla