Por que visitar o interior de São Paulo?

O Brasil é imenso e nele encontramos inúmeros modos viventes. Vamos para sul temos o gaúcho, os descendentes de italianos, holandeses e alemães, outras comunidades que permitem conhecer costumes e hábitos e até dialetos vindos da Europa. Até mesmo o clima nos faz sentir em um local diferente dos que estamos acostumados.



Indo para o Norte e Nordeste vemos o cerrado ou belas praias com sol ardente e uma população tão diferente da do Sul que mal podemos acreditar estarmos no mesmo país. O sotaque a linguagem são totalmente diferentes.



Indo para o Centro-Oeste do país, existem outros hábitos, outra gastronomia e a beleza das chapadas.



Entre um estado e outro são tantas as diversidades que realmente poderíamos dizer serem países diferentes.



O Rio de Janeiro é a maior atração do País para os estrangeiros. São Paulo, a grande capital, rica com todas as culturas, toda gastronomia, todas as compras que podemos imaginar ou querer. Dentro do tumulto, a poluição e o desgaste das grandes metrópoles.



No estado de São Paulo seguindo para o interior temos riquezas variadas e este pode ser o grande motivo de uma busca pelo interior paulista.

Saindo de São Paulo logo nos primeiros 100 quilômetros já vemos a mudança do clima, o céu se abre e o sol se expõe, o verde das estradas, na maioria do trajeto sempre é bom e com bons locais para um café, lanche ou almoço.



No horizonte as cidades e os campos de cana e ou outras culturas.



De São Paulo a Santa Fé do Sul existem agradáveis destinos ou locais turísticos, na região de Itu, Cabreúva e São Roque temos o circuito da uva, com vários locais para passeios e almoços.



Americana é a cidade das tecelagens.



Santa Gertrudes, das cerâmicas.



A região de São Carlos contempla locais para turismo de aventura, como Brotas.



Araraquara é a terra da coxinha.



Porto Ferreira, as cerâmicas e louças.



Ibitinga, as rendas e os ursinhos de pelúcia.



Monte Alto, a terra da Santa Izildinha.



Taquaritinga, a procissão de Reis.



Barretos, a terra do peão boiadeiro.



Olímpia, o novo centro turístico com as Thermas dos Laranjais e feira do folclore.



São José do Rio Preto, um centro cultural mais importante da região.



Tanabi, o centro dos calçados.



Bálsamo é uma parada obrigatória para o almoço.



Votuporanga tem o melhor carnaval do interior.



Cardoso conta com a prainha e o hotel fazenda Foz do Marinheiro.



Ouroeste possui a usina de Água Vermelha.



E Santa Fé do Sul, na divisa do estado, tem um centro turístico importante com a ponte rodoferroviária.



Veja que citei apenas algumas cidades e alguns interesses, são diversos e peculiares.



Tenho certeza que se você chegar em qualquer um desses lugares ficará encantado com a receptividade do interiorano o seu caipirismo, sua vida simples e agradável, sempre preocupado em melhor recepcioná-lo.

Vittorio Ferla