Por telefone, bombeiro orienta mãe desesperada a salvar bebê de 1 ano engasgado; OUÇA

Socorrista passou instruções de salvamento pelo telefone. Corporação ensina passo a passo de como agir em situações de bebês engasgados. Família consegue salvar bebê engasgada durante ligação com bombeiros em SC

Uma bebê de 1 ano que estava engasgada foi salva após a família ligar para os bombeiros. Pelo telefone, o socorrista passou instruções que fizeram com que a criança voltasse a respirar (ouça parte da ligação acima).

O caso ocorreu em Antônio Carlos, na Grande Florianópolis, por volta das 21h de domingo (26). Na ligação, a mãe relata que “minha filha está roxa, acho que ela se engasgou”.

“Ela estava chorando. De repente ela ficou cansada e agora ela está roxa”, desesperou-se a mãe no telefone. Em seguida, o bombeiro passou as instruções para desobstruir as vias da bebê engasgada.

Bombeiro ensina posição para segurar bebê em manobra para desobstrução de vias

Reprodução/CBMSC

“Bota ela com a barriga na mão de vocês, barriguinha para baixo, e dá uns tapinhas nas costas dela, com a mão em formato de concha”, disse o socorrista.

Após a manobra, a mãe relatou que a criança voltou a respirar. Em seguida, como ela tinha carro, foi instruído que ela levasse a bebê na emergência do hospital mais próximo. A ligação completa durou cerca de 10 minutos.

Orientações dos bombeiros

Em caso de um bebê engasgado, confira abaixo as orientações dos bombeiros sobre como proceder:

Tente manter a calma;

Coloque o dedo indicador e médio no queixo da criança para manter a boca dela aberta;

Gire a criança, colocando a barriga dela sobre o seu antebraço;

Coloque uma perna da criança para cada lado do braço;

Deixe a cabeça da criança mais baixa em relação ao corpo;

Inicie leves tapas na região das costas do bebê, até que o objeto ou alimento saia pela boca ou nariz da criança;

Quando a criança voltar a respirar, ela vai chorar;

Quando ela voltar a respirar, segure a criança na diagonal, com a cabeça para cima apoiada no braço, e limpe eventuais secreções que estejam na boca ou no nariz do bebê;

Ligue para algum telefone de emergência.

Telefones de emergência

193 – Corpo de Bombeiros

192 – SAMU

190 – Polícia Militar

valipomponi