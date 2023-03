Porcos são atraídos por lixo acumulado em rua de São Vicente, SP; VÍDEO

Moradores apontam que resíduos deixados na calçada por dias atraem animais e causam forte odor. Lixo acumulado em rua de São Vicente, SP, atrai porcos

Um vídeo obtido pelo g1 mostra três porcos ‘aproveitando’ o lixo deixado na Rua Roberto Cock, em São Vicente, no litoral de São Paulo. Segundo moradores da rua, a cena, gravada na quarta-feira (8), é recorrente e a situação têm causado incômodo. De acordo com eles, o serviço de limpeza urbana passa três vezes por semana e os resíduos ficam expostos por até três dias na rua.

Katia Alves é moradora da rua e gravou o vídeo que mostra os porcos no lixo. Ao g1, ela disse que a situação de “imundice” é recorrente e causa transtornos não apenas aos vizinhos, mas a alunos da Escola Municipal Manoel Nascimento Jr., que fica na mesma via.

“Ninguém aguenta o mau cheiro e tem criança que fica com ânsia de vômito.” Alves relata que a escola descarta os resíduos diariamente na calçada devido à falta de lixeiras públicas na rua.

Ainda segundo ela, além do grande volume de resíduos, a coleta seletiva acontece três vezes por semana. Dessa forma, o período sem coleta faz com que o lixo crie um forte odor e atraia animais, como porcos e cabras.

Lixo acumulado em rua de São Vicente, SP, atrai porcos

Reprodução

A Prefeitura de São Vicente, por meio da Secretaria de Educação, informou que novas lixeiras serão entregues para todas as unidades de ensino da rede municipal até a próxima semana. A secretaria disse também que promove programas de conscientização sobre descarte de lixo, a fim de evitar o acúmulo nas calçadas das escolas.

A Secretaria de Serviços Públicos da cidade informou que enviará uma equipe ao local citado pela reportagem para auxiliar na limpeza da via, apesar de os serviços de limpeza, roçagem e capinação no bairro serem feitos periodicamente.

A pasta informou, também, que a coleta de lixo domiciliar acontece três vezes por semana, em dias alternados, em todos os bairros de São Vicente, portanto a incidência de serviços de limpeza na via não é uma exceção.

Porcos ‘aproveitam’ lixo deixado em rua de São Vicente, SP

Reprodução

VÍDEOS: g1 em 1 Minuto Santos

Vito Califano