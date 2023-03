Portaerei americana e due incrociatori avvistati nelle acque dello Stretto di Messina, curiosità e spavento tra i residenti

Una portaerei americana con due incrociatori al seguito ha attraversato, nelle prime ore di questa mattina, le acque dello Stretto di Messina. Secondo le prime indiscrezioni sarebbero state dirette verso Nord. Non si tratta di un caso isolato. Non è infatti la prima volta che i nostri mari sono al centro di movimenti militari del genere. Tanta la curiosità tra i residenti reggini, ma anche un po’ di preoccupazione, per questo particolare avvistamento. Numerosi gli scatti pubblicati sui social network. Al momento, però, la destinazione continua a rimanere ignota. Non si hanno altri dettagli in merito alla vicenda marittima.

