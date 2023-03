Portal da Empregabilidade em Rio Claro divulga vagas e cadastra currículos; saiba como funciona

Estão disponíveis 330 vagas de emprego nesta sexta-feira (31). PAT vai continuar atendendo para esclarecer dúvidas. Portal da Empregabilidade em Rio Claro

Reprodução

A Prefeitura de Rio Claro (SP) lança, nesta sexta-feira (31), o Portal da Empregabilidade, plataforma on-line onde serão divulgadas vagas de emprego e será possível cadastrar currículos. (veja abaixo o passo a passo de como funciona).

Hoje, 330 vagas de emprego estão disponíveis no município. (confira no final da reportagem algumas delas).

ACESSE AQUI O PORTAL DA EMPREGABILIDADE

Rio Claro tem nova plataforma para divulgação de vagas de emprego e cadastro de currículos

O atendimento presencial no Posto de Atendimento ao Trabalhador (PAT) – Rua 6, nº 676 – Centro – será feito apenas para tirar dúvidas.

Como se candidatar a uma vaga:

Uma lista de oportunidades está no portal e o candidato pode escolher qual deseja.

Ao clicar na vaga, uma descrição das exigências da empresa é mostrada. Caso tenha interesse, o candidato deve clicar em aplicar.

Em seguida, deve colocar um e-mail válido e clicar em continuar.

Depois, o candidato deve enviar a aplicação, onde colocará seus dados pessoais, como nome, telefone, endereço, redes sociais, experiências e formações. Depois de preencher, deve clicar em enviar aplicação.

Como cadastrar currículo:

Caso o candidato não encontre nenhuma vaga com seu perfil, é possível registrar o interesse cadastrando o currículo no banco de talentos. Dessa forma, a pessoa vai saber de outras vagas que surjam e que sejam compatíveis com suas habilidades.

Para isso, no final da página, é necessário clicar em ‘aplicar para o banco de talentos’.

Em seguida, inserir o e-mail e cadastrar os dados pessoais, como nome, telefone, endereço, redes sociais, experiências e formações. Depois clicar em ‘enviar aplicação’.

Como acessar perfil:

Para acessar seu perfil e processos seletivos, basta clicar em ‘ver aplicações’ (canto superior direito), inserir o e-mail e clicar em ‘enviar o link de acesso’.

Como a empresa deve cadastrar a vaga:

O responsável pela empresa deve clicar em ‘abrir vaga’ (canto superior direito).

Depois deverá escrever dados da empresa e de contato, detalhes da vaga e depois confirmar.

Vagas disponíveis:

Veja algumas das 330 vagas disponíveis:

Ocupações que oferecem maior número de vagas:

ajudante de carga e descarga: 20 vagas

auxiliar de logística: 15 vagas

auxiliar de linha de produção: 20 vagas

Vagas que não exigem experiência – 59 vagas

auxiliar de almoxarifado

recepcionista atendente

vigilante

Vagas que exigem pouca experiência (3 meses) – 29 vagas

assistente administrativo

auxiliar de linha de produção

torneiro cnc

Vagas exclusivas PCD – 26 vagas

auxiliar de costura

auxiliar de incubação

ceramista

